Video/ Real Madrid Celta Vigo (risultato finale 2-0): highlights e gol (Liga)

Video Real Madrid Celta Vigo, gli highlights e i gol di Isco e Gareth Bale che rilanciano le Merengues. La sfida, in programma per la 28° giornata di Liga, si è disputata all’Estadio Bernabeu: un ritorno a casa per Zinedine Zidane, nuovo tecnico dei Blancos dopo l’esonero di Santiago Solari. La gara è terminata 2-0, buona la prima per il Zizou 2.0. La prima frazione di gioco si è conclusa 0-0, con l’arbitro Munuera che ha annullato un gol al 45’ a Bale per fallo su Vazquez. A sbloccare il match ci ha pensato Isco, rispolverato da Zidane dopo le panchine raccolte con Solari: il numero 22 ha insaccato un assist al bacio di Karim Benzema. Il raddoppio arriva dopo quindici minuti, questa volta la firma è di Bale: il gallese mette in rete un ottimo assist di Marcelo, altro calciatore rilanciato dal tecnico francese.

VIDEO REAL MADRID CELTA VIGO: LE DICHIARAZIONI

Grande soddisfazione per Zinedine Zidane: «La prima parte di partita è stata difficile: abbiamo avuto delle difficoltà ma è normale, nel secondo tempo il pubblico ci ha aiutato, sono felice. Sono molto felice, la cosa più importante era vincere. Le sensazioni sono buone, volevamo un risultato e lo abbiamo ottenuto: non siamo partiti bene ma siamo stati pazienti». Preferito a Courtois, Keylor Navas ha affermato ai microfoni della stampa spagnola: «Oggi ho potuto giocare e sono felice di essere tornato in campo. Conosciamo Zidane, siamo tutti felici: sappiamo come lavora, sappiamo che è un allenatore trasparente e un grande essere umano. Va bene a tutti: Zidane è un allenatore che parla sempre e dice la verità». Infine, le parole di Dani Ceballos: «Questi tre punti erano molto importanti per continuare a recuperare buone sensazioni. Il cambio di allenatore sembra aver funzionato».





