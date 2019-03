Davide Nicola esonerato dall’Udinese/ I nomi per sostituirlo: Tudor nuovo allenatore?

Svolta in casa Udinese: Davide Nicola è stato esonerato. Il tecnico paga le ultime due sconfitte contro Juventus e Napoli, con la compagine friulana che lotta per non retrocedere: Tutto Udinese rivela che l’ufficialità è attesa nelle prossime ore. Arrivato il 13 novembre 2018 per sostituire lo spagnolo Julio Velazquez, con il club quart’ultimo con 9 punti raccolti dopo 12 giornate, l’ex allenatore del Crotone non è riuscito a dare una svolta significativa. Circolano i primi nomi per la sua sostituzione: secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, in prima fila c’è il ritorno di Igor Tudor. L’allenatore croato, ex Galatasaray, lo scorso anno salvò i bianconeri subentrando nelle ultime giornate di campionato a Massimo Oddo, a sua volta sostituto di Luigi Delneri.

DAVIDE NICOLA ESONERATO: SVOLTA IN CASA UDINESE

A due giorni di distanza dal ko esterno contro il Napoli, gara giocata con numerose defezioni (Mandragora arretrato in difesa per l’assenza di centrali di ruolo), la dirigenza dell’Udinese ha deciso di esonerare Nicola e tentare di dare una scossa all’ambiente friulano. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore sul nome del sostituto dell’ex difensore del Torino, anche se sembra quasi certo il ritorno di Tudor. Intervenuto a Telefriuli, Claudio Pasqualin aveva difeso così il tecnico licenziato: «Lui fa con quello che ha a disposizione. Se avesse a disposizione un altro organico, farebbe sicuramente meglio. Questa è una regola che vale per tutti gli allenatori. E’ l’organico dell’Udinese che è male assortito e che non è di prima grandezza. Questo è il problema. Lui credo stia facendo quello che può. Poi che si possa fare di più è probabile, speriamo riesca nelle prossime partite. Rimane il fatto che è ancora in corsa per poter raggiungere l’obiettivo», riporta Udineseblog.

