Infortunio Florenzi/ Italia, tegola per Mancini e la Roma: salta la Finlandia?

Infortunio Florenzi, Roma e Nazionale in ansia per l’esterno destro. Selezionato dal commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini per le due gare valide per la qualificazione all’Europeo 2020, il classe 1991 ha riportato un problema muscolare nel corso dell’allenamento odierno di Coverciano: secondo quanto riportano i colleghi di La Roma 24, il laterale ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma è a serio rischio la sua presenza nella sfida in programma sabato a Udine contro la Finlandia. Non è previsto per il momento che Alessandro Florenzi lasci Coverciano: il calciatore resterà con il gruppo azzurro, con lo staff medico della Roma che resterà i contatto con i sanitari della Nazionale per seguirne gli ultimi sviluppi e monitorare le sue condizioni.

INFORTUNIO FLORENZI: LE ULTIME NOTIZIE

Florenzi era dato tra i possibili titolari di Italia-Finlandia e ora Roberto Mancini dovrà valutare il da farsi in base alle condizioni del 28enne: non mancano le alternative, a partire da Cristiano Piccini, ma sono attesi aggiornamenti a stretto giro di posta. Problemi per la Nazionale ma anche per la Roma, con il club giallorosso che ha dovuto fare i conti in stagione con numerose defezioni legate a fastidi muscolari. L’ex Crotone ha raccolto fin qui 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia: due reti e tre assist per il possibile erede di Daniele De Rossi. Attese novità nelle prossime ore da Coverciano, l’infortunio rimediato da Florenzi tiene in ansia gli azzurri ma anche i giallorossi.

