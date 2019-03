Diretta Inghilterra Repubblica Ceca/ Streaming video e tv: quote, inglesi favoriti

Inghilterra Repubblica Ceca si gioca alle ore 20:45 di venerdì 22 marzo, presso Wembley: inizia qui il percorso delle due nazionali nelle qualificazioni agli Europei 2020, dove sono state inserite nel girone A. Diciamo subito che di questo gruppo fanno parte anche Bulgaria, Kosovo e Montenegro: si tratta di uno dei raggruppamenti a cinque squadre, quelli nei quali è presente una nazionale che il prossimo giugno giocherà la Final Four di Nations League. In questo caso si tratta dei tre leoni, che dopo il quarto posto centrato al Mondiale hanno fatto un altro capolavoro riuscendo a prendersi la possibilità di mettere in bacheca un trofeo che, per quanto “secondario”, potrebbe rappresentare la conferma di una crescita che adesso in patria ci si aspetta possa continuare attraverso il titolo continentale. La Repubblica Ceca invece sta cercando di ripartire dopo la fine del ciclo d’oro: ci sono tanti giovani che si stanno affacciando nel tentativo di ricostruire un gruppo cinghilterraompetitivo, il girone dà ampia possibilità di qualificarsi e la sensazione è che questa nazionale se la debba giocare con il Montenegro. Prendere punti a Wembley sarebbe l’ideale per iniziare al meglio il cammino, eventualmente poi ci sarebbe il “salvagente” dato dall’Ucraina; andiamo ora a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Inghilterra Repubblica Ceca, in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco nella valutazione delle probabili formazioni della sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Inghilterra Repubblica Ceca, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire la partita, ma riferendovi al sito ufficiale www.uefa.com e ai relativi account, presenti sui social network, potrete avere accesso alle informazioni utili sulla sfida di Wembley valida per le qualificazioni agli Europei 2020.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA REPUBBLICA CECA

Per Inghilterra Repubblica Ceca, Gareth Southgate punta sul solito gruppo: quello che ha raggiunto il quarto posto ai Mondiali, eventualmente con poche modifiche. In difesa Stones e Maguire si piazzano davanti a Pickford con Trippier e Danny Rose larghi, in alternativa avremo tre centrali con Tarkowski titolare e l’avanzamento dei laterali a centrocampo, dove agiscono Eric Dier e Henderson ed eventualmente un altro interno che potrebbe essere Barkley. Dele Alli sarà il trequartista; ai suoi lati si muovono Sterling e Rashford con Sancho pronto a sfilare la maglia a uno dei due, naturalmente la prima punta sarà Harry Kane senza discussioni. La Repubblica Ceca si dispone con il 4-1-4-1: Schick è l’unico attaccante di ruolo convocato dal CT Jaroslav Silhavy, con Vydra e Jankto schierati larghi a fare da supporto a due trequartisti che dovrebbero essere Pavelka e Dockal. A fare da schermo davanti alla difesa sarà Soucek; i cechi si possono disporre con una sorta di 4-3-3 quando saranno loro ad avere il possesso del pallone, ma molto dipenderà dall’atteggiamento dei due terzini che saranno Kaderabek (favorito su Gebre Selassie) e Novak, mentre in mezzo alla linea giocheranno Kalas e Celustka. Il portiere sarà Vaclik, che nel frattempo è diventato il titolare del Siviglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Inghilterra Repubblica Ceca indicano chiaramente nei padroni di casa la nazionale favorita: vale 1,27 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per la loro vittoria, mentre l’eventualità del successo esterno è regolata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 12,00 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 5,25 volte l’ammontare della puntata.



