VIDEO VIKTORIA PLZEN MANCHESTER UNITED, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Doosan Arena di Plzen il Manchester United rimonta e vince in trasferta per 2 a 1 contro il Viktoria Plzen. Nel primo tempo i cechi tentano di sbloccare il punteggio all’8′ tramite un colpo di testa fuori misura firmato da Vasulin.

I Red Devils iniziano a proiettarsi in zona offensiva con una certa pericolosità al 32′ chiamando in causa il portiere Jedlicka con una conclusione di Bruno Fernandes ma rischiano grosso al 43′ sullo spunto di Souare finito di poco largo oltre lo specchio della propria porta. Nella ripresa i rossoblu trovano il gol del meritato vantaggio in apertura al 48′ attraverso il gol realizzato da Vydra con l’aiuto di Sulc sfruttando un’altra papera commessa dall’estremo difensore avversario Onana, ormai un habitué di queste situazioni.

I britannici reagiscono a dovere pareggiando al 62′ con la rete segnata dal subentrato Hojlund e Mount sfiora il sorpasso sollecitando Jedlicka al 77′. Proprio lo stesso ex atalantino Hojlund, assistito da un’altra vecchia conoscenza del nostro calcio come Bruno Fernandes, realizza la doppietta personale completando in questo modo la rimonta all’88’.

VIDEO VIKTORIA PLZEN MANCHESTER UNITED: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS