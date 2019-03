Stefano De Grandis si è rotto un braccio/ Cosa è successo? “Quando uno è scemo…”

Stefano De Grandis si è rotto un braccio. Una disavventura per il giornalista sportivo, volto noto di Sky e del calcio in tv. Il suo profilo Instagram testimonia con una foto un brutto incidente, un braccio rotto e un commento lapidario all’immagine: “Quando uno è scemo… è scemo…

#noitemerari #anzianità #calciotto #crac…pavimento non te temo…” Praticamente, un incidente subito durante una partita di calciotto, forse però non durante la partita ma negli spogliatoi, magari scivolando sotto la doccia, come potrebbe suggerire il commento “pavimento non te tempo…”. Di sicuro a parlare in maniera sin troppo eloquente c’è la foto, che ritrae De Grandis con un braccio ingessato e con una maglia da calcio ancora indosso, probabilmente reduce dalla partita appena disputata. Molti giornalisti amano frequentare circoli sportivi e divertirsi col pallone tra i piedi, come detto però il commento di De Grandis alla foto postata su Instagram suggerisce un incidente avvenuto non sul campo da gioco, ma nei suoi dintorni, una situazione evitabile che ha provocato però una fastidiosa frattura, fortunatamente senza gravi conseguenze, per il giornalista.

STEFANO DE GRANDIS, IN ONDA SU SKY CON IL BRACCIO ROTTO?

La frattura al braccio subita potrebbe costringere Stefano De Grandis a disertare per qualche giorno gli studi televisivi di Sky, in attesa di recuperare in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Nella giornata di giovedì il giornalista era regolarmente in studio ed ha commentato la situazione delle milanesi, elogiando Donnarumma e Gattuso in casa Milan: “Donnarumma è cresciuto, la difesa lo aiuta, ha fatto interventi prodigiosi. Aveva avuto una crisi di crescita, ora sta nuovamente imponendo la sua fisicità, lui oltre ad essere bravo è veramente grosso. Un attaccante quando vede un portiere così grosso un po’ di timore lo ha. Gattuso sta facendo bene macredo che vada utilizzato di più Castillejo, si vede che lo spagnolo ex Villarreal è in fiducia, mentre Suso va gestito e fatto riposare.” Sull’Inter, parole al miele per De Vrij: “E’ un giocatore che sa leggere bene le giocate dell’avversario, gioca bene sull’anticipo andando incontro ai centrocampisti, poco falloso ed efficace, cerca di capire dove va il pallone e non cerca il contatto col centravanti.”





