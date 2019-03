Dybala invita l’eroe del bus allo Juventus Stadium/ “Vorrei incontrarti presto Rami”

Anche Paulo Dybala è rimasto impressionato dalla prova di coraggio di Rami, il ragazzino che ha salvato i suoi compagni rinchiusi nel bus incendiato a San Donato Milanese. L’attaccante della Juventus, durante quei tragici eventi, si trovava in Argentina con la propria nazionale all’oscuro da tutto, ma quando gli è stato raccontato l’accaduto ha voluto subito congratularsi con il giovane eroe. Rami è un grande fan del numero 10 bianconero, conserva una sua maglietta in camera, e una persona dello staff del calciatore ha involuto informare lo stesso in merito a tale fede. A quel punto l’ex calciatore del Palermo ha preso in mano il suo smartphone ed ha deciso di inviare un messaggio al ragazzino. «Ciao Rami, come stai? – la nota vocale svelata dall’edizione online di Repubblica – spero molto bene. Sono Paulo Dybala, volevo dirti che ho saputo quello che hai fatto, sei veramente un eroe. Ho saputo che hai la mia maglia e per quello che hai fatto mi piacerebbe parlare con te. E vorrei invitarti allo Stadium a vedere una partita, quando potrai. Spero veramente di poterti conoscere. Sono davvero contento di poterti mandare questo audio: sei davvero un grande, ti mando un forte abbraccio».

DYBALA SORPRESO DAL RAGAZZINO EROE DEL BUS

Pronta la risposta di Rami: «Ciao Paulo, sono Rami. Volevo dirti che sei il mio giocatore preferito al mondo, seguo la Juve solo perché ci sei tu, ho anche la tua maglietta appesa nella mia camera da letto. Il mio sogno è vederti presto e trascorrere una bella giornata con te. Mi fa molto molto, ma molto piacere vederti». Il messaggio audio ha fatto ovviamente impazzire di gioia il ragazzino eroe: «Non ci credo, – la sua reazione – Dybala! Vorrei vederlo il prima possibile». Chissà che già sabato prossimo, quando il Milan sbarcherà all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus, non possa avvenire il magico incontro. «Vorrei tanto incontrare Dybala, è l’unica cosa che voglio», il desiderio di Rami confidato ad amici e famigliari è pronto a divenire realtà.

