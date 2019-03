Epidemia Polonia, 8 giocatori infetti/ Milik e Piatek tra i contagiati

Un’epidemia ha colpito la Polonia con 8 giocatori infetti e costretti a saltare la gara contro la Lettonia che apre le qualificazioni ad Euro 2020 della squadra biancorossa. Il commissario tecnico Jerzy Brzeczek ha gli uomini contati e sicuramente sta vivendo ore complicate per la scelta del modulo da adottare. In un primo momento si era pensato di una contaminazione del cibo, prima che si arrivasse a capire che il tutto era nato da un problema con l’aria condizionata. Il primo ad essere attaccato è stato Arkadiusz Milik, per poi andare a colpire uno dopo l’altro sette compagni di squadra tra cui il Pistolero Krisztof Piatek del Milan. Il ct polacco ha specificato: “Si tratta di una epidemia in piena regola. Il primo che ha avuto problemi, già prima della gara contro l’Austria è stato Arkadiusz Milik. c’è stato qualcosa di sbagliato con l’aria condizionata dell’hotel di Vienna, perché diversi compagni hanno avuto gli stessi sintomi. Si parla di un’infezione che ha colpito in totale otto dei nostri calciatori”.

L‘epidemia della Polonia fa tornare a parlare anche di quanto accaduto a Fabian Ruiz. Difficile capire se questa storia abbia contatti col calciatore spagnolo del Napoli, anche se qualcuno ha provato a farlo visto che il primo contagiato della Polonia è stato il suo compagno al Napoli Arkadiusz Milik. Fabian Ruiz è stato costretto al ricovero per aver contratto il virus H1N1 noto anche come influenza suina. Dopo le relative cure il calciatore è completamente guarito e tornato a Castel Volturno. Negli scorsi giorni sui social erano state diffuse le foto che vedevano proprio l’ex calciatore del Betis sul letto di un ospedale con alcuni suoi compagni al suo fianco con relative cuffiette e mascherine per evitare il contagio.

