“Adrian Newey pronto a lasciare la Red Bull”/ F1, Ferrari in pole: “Trattativa in stato avanzato”

Adrian Newey ha annunciato alla Red Bull la decisione di andare via a fine stagione: questa la clamorosa indiscrezione che sta scuotendo il mondo della Formula 1. Se il mercato dei piloti è caldo, quello di ingegneri e tecnici può essere definito incandescente alla luce delle notizie che rimbalzano tra Inghilterra e Germania, arrivando in Italia, dove la Ferrari è considerata in pole position per accaparrarsi il progettista. Pare che Newey stia negoziando l’uscita anticipata dalla scuderia che sta dominando in Formula 1 dopo la bufera che ha travolto il team principal Christian Horner, che ha ricevuto il sostegno del team.

Il contratto tra l’ingegnere aerospaziale britannico e la Red Bull ha scadenza nel 2025, ma il primo avrebbe deciso di anticipare la separazione al termine di questo Mondiale per voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Stando a quanto riportato da Sky Sport F1, Adrian Newey è corteggiato dall’Aston Martin e dalla Ferrari, che sarebbe favorita nella corsa per la sua firma.

ADRIAN NEWEY, OFFERTE ANCHE DA ASTON MARTIN E MERCEDES

La notizia è “partita” dalla Germania, con Auto Motor und Sport che ha rivelato l’addio e l’imminente colpaccio della Ferrari, poi è stata confermata dalla Bbc. Ma per Adrian Newey ci sarebbe la ressa, visto che dall’Aston Martin sarebbe arrivata un’offerta importante per averlo nel 2026, quando la scuderia potrà contare sui motori Honda, quelli con cui l’ingegnere ha lavorato alla Red Bull, ma si sarebbe fatta avanti anche la Mercedes. Pare che dietro il pressing di Toto Wolff per Max Verstappen ci sarebbe in realtà un negoziato segreto anche per Newey.

Ma per il mago della Red Bull la pista più affascinante sarebbe la Ferrari, che non è in grado solo di soddisfare le sue richieste economiche, visto che metterebbe sul piatto anche progetti diversi dalla Formula 1. Dietro il possibile addio le divergenze col team principal Christian Horner e la lotta di potere nella Red Bull, a cui si sarebbe aggiunto il malcontento per il suo ruolo, visto che Adrian Newey sarebbe stato relegato al progetto hypercar, mentre l’ingegnere britannico ritiene di poter fare molto di più.

FERRARI MOLTO VICINA AD ADRIAN NEWEY

Altri particolari arrivano da FormulaPassion, che cita fonti qualificate per rivelare che la trattativa tra Ferrari e Adrian Newey sono in corso da tempo. Infatti, le parti avrebbero già affrontato anche questioni contrattuali e il nodo del gardening leave, per il quale l’ingegnere potrebbe essere operativo solo sulla monoposto del 2026. I negoziati sarebbero molto avanti, infatti trapela un “cauto ottimismo“.

La prudenza è dovuta anche alla resistenza che dovrebbe opporre la Red Bull, visto che le parti avevano rinnovato il contratto l’anno scorso, spostando la scadenza a fine 2025. La Ferrari gli avrebbe offerto un incarico di supervisore tecnico o super consulente per dargli carta bianca, oltre a un ingaggio top, nella speranza di superare la concorrenza dell’Aston Martin e della Mercedes, che invece vantano la vicinanza delle fabbriche.











