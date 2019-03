Mancini: “Kean e Balotelli insieme”/ Ct Italia promuove il giovane della Juventus

Roberto Mancini è soddisfatto della vittoria in Italia Finlandia e per il futuro pensa alla coppia formata da Kean e Balotelli. Alla fine della gara il commissario tecnico degli azzurri specifica: “Sì, potrebbero giocare insieme”. Sicuramente sarebbe una coppia interessante e con la possibilità di non fornire punti di riferimento alle difese avversarie. I due calciatori sono in grado entrambi di agire sia come prima punta di riferimento che come agile seconda punta. Aggiunge Mancini: “Potrebbero giocare insieme perché Moise Kean può giocare benissimo sia da esterno destro o sinistro anche se il ruolo per lui più congeniale è quello di prima punta”. Il giovane stesso ha confermato ai microfoni di Rai Sport di poterlo fare: “Dove mi metterà il mister io giocherò, mi faccio trovare sempre pronto e ho voglia di crescere ancora“. Il calciatore della Juventus non è l’unica nota lieta di una nazionale che vuole riprendersi in fretta quanto perso negli ultimi anni con la clamorosa ed umiliante esclusione dal Mondiale in Russia del 2018.

Mancini: “Kean e Balotelli insieme”, le parole del ct azzurro

Non si parla solo della possibile coppia Kean-Balotelli con Roberto Mancini commissario tecnico dell‘Italia. Questi infatti ci tiene anche a fare i complimenti alla sua difesa e su come l’ha schierata contro la Finlandia: “Non penso che questo schieramento così offensivo sia proponibile solamente contro avversari medio-piccoli. Anzi, il Portogallo campione d’Europa è una nazionale molto forte. Contro di noi hanno fatto fatica a tirare e ci è riuscito per la prima volta solo a un quarto d’ora dalla fine. Non prendiamo gol da quattro partite e quello che abbiamo subito nella quinta contro l’Ucraina è stato abbastanza fortunoso. Dobbiamo migliorare ancora alcuni meccanismi, ma sono convinto che questa sia la strada giusta”. Le sue scelte e la voglia di puntare su giovani come Kean, Barella e Zaniolo hanno fatto ritrovare l’entusiasmo ai tifosi che sono pronti nuovamente a vivere delle Notti Magiche.

