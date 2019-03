Video/ Liverpool Legends Milan Glorie (3-2): highlights e gol della partita

Il video di Liverpool Legends Milan Glorie ci parla di una gara terminata col risultato di 3-2. Due splendide squadre di campioni si sfidano colpo su colpo, regalando grandi emozioni e scatenando applausi. La rete che sblocca la partita arriva al minuto 25, lo sigla l’attaccante inglese Robbie Fowler pescato dentro l’area di rigore da un bel cross di Johnson e abile a superare dietro alle spalle Billy Costacurta. È incolpevole Dida che si trova l’attaccante davanti. Il raddoppio lo mette a segno Djibril Cissé, che è bravo a imbucarsi superando Digao e calciando forte tra le gambe di Christian Abbiati. Passano dieci minuti e il Milan accorcia le distanze con una punizione capolavoro del maestro Andrea Pirlo. Il pareggio lo mette a segno al 78mo Giuseppe Pancaro, bravissimo a segnare con un tiro a giro da fuori. Il pari dura dieci minuti, perché la rete della vittoria la sigla con grande personalità Steven Gerrard, bravo ad ubriacare con una finta Carbone e Costacurta. Da solo davanti a Valerio Fiori non lascia scampo al portiere rossonero superandolo con un destro all’angolino.

Video Liverpool Legends Milan Glorie (3-2): le dichiarazioni

Per il video di Liverpool Legends Milan Glorie possiamo anche andare a leggere le dichiarazioni. I commenti sono perlopiù nostalgici come quello di Carlo Ancelotti che ha lasciato per un giorno la panchina del Napoli per tornare su quella rossonera e allenare le glorie. Il tecnico su Instagram ha scritto: “Un meraviglioso pomeriggio ad Anfield, passato con grandi amici e rivivendo grandi ricordi”. Emozionato è anche il commento di un altro grandissimo della storia rossonera e cioè Ricardo Kakà che sui social commenta con un semplice ma efficace: “Giornata indimenticabile”. Chi nonostante il passare degli anni non ha perso spirito e qualità è Marcos Cafù, che anche ieri ha arato a dovere la fascia destra. Su Twitter il brasiliano posta una foto con tutto il gruppo, commentando: “Che squadra”.

