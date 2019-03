Incidente Jarez, morto pilota 14enne Marcos Garrido/ Colpo al collo come Simoncelli?

Dramma nel mondo delle due ruote dove ieri, domenica 24 marzo, il giovane pilota spagnolo Marcos Garrido Beltrán, di appena 14 anni, è morto in seguito ad un tragico incidente che è avvenuto sul circuito di Jerez de la Frontera. Il giovane stava disputando la gara di Supersport 300 del campionato andaluso di motociclismo ma, come riporta Sky Sport, è caduto in un punto veloce del circuito, tra la curva 2 (Michelin) e la curva 3 (Sito Pons), per poi essere travolto da un altro pilota. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni che hanno assistito al tragico incidente, il giovanissimo talento del Cardoso Racing è stato colpito sul collo con violenza. La dinamica, dai primi elementi raccolti ricorda un’altra triste vicenda, anche quella con un drammatico epilogo, ovvero la morte di Marco Simoncelli avvenuta nel 2011 in Malesia. Sebbene sia stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale a Jerez, per il 14enne non c’è stato nulla da fare: è morto a causa delle gravissime ferite riportate in pista.

INCIDENTE JAREZ, MORTO MARCOS GARRIDO: AVEVA 14 ANNI

Grande commozione in tutta la Spagna e non solo per la morte del giovane Marcos Garrido Beltrán, pilota 14enne rimasto vittima di un drammatico incidente a Jerez. A commentare l’accaduto è stato anche il primo ministro Pedro Sanchez che su Twitter ha espresso tutto il suo cordoglio: “Quattordici anni non è l’età per morire. Una vita davanti stroncata. Mi aggiungo al terribile dolore dei loro genitori, familiari e amici”. Secondo quanto trapelato e riportato da MortorSport, il 14enne sarebbe deceduto dopo circa un’ora dal suo arrivo in ospedale. Al suo arrivo le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ma i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. A quanto pare, la gara che si stava correndo sarebbe dovuta durare dieci giri ma è stata ovviamente interrotta dopo sei in seguito alla caduta di Marcos. Il giovane era salito per la prima volta in sella ad una moto ad appena due anni ed aveva disputato la sua prima gara a sei diventando campione del Trofeo Andaluz Cop Sur Apan in classe Polini 6. Quest’anno era iniziata la sua avventura nell’Open 300 del campionato andaluso con la CD Cardoso Racing.

