The Undertaker di certo non passerà alla storia per la sua sobrietà, lo ha dimostrato un’altra volta inviando una foto dei suoi testicoli a un avversario dopo il match. A rivelare tutto è il collega The Big Show che ha specificato come Undertaker abbia risposto a un messaggio di congratulazioni con una foto totalmente inaspettata. A lungo i due hanno combattuto anche in tandem, dimostrando personalità e grande coraggio. The Big Show a SportBible ha spiegato: “Abbiamo fatto un grande match dopo tanti anni, una delle partite più belle che io ricordi. L’ho sentito e l’ho ringraziato per tutto quanto, lui mi ha risposto con una foto dei testicoli. Non sapevo come rispondere e non l’ho visto per un mese dopo quanto è accaduto. Quando ci siamo visti è diventato tutto rosso e ha iniziato a ridere”. Un siparietto che ancora una volta ha visto protagonista l’eclettico The Undertaker.

The Undertaker manda foto dei testicoli a un avversario, dopo il match l’impensabile

La notizia di The Undertaker che manda la foto dei testicoli a un avversario non è l’unica che riguarda la leggenda del wrestling. Di recente si è tornato a parlare di un suo possibile scontro con Sting, l’avversario di una vita che non si è mai trovato davanti. Quest’ultimo ha spiegato che tutti sanno che potrebbe tornare sul ring e mettere da parte per un momento il suo “pensionamento” solo per affrontare proprio Untertaker. Queste parole hanno dunque aperto delle voci su un fantomatico incontro che dovrebbe mettere i due finalmente l’uno contro l’altro. La folta schiera di fan che segue questo sport ha già iniziato a prendere le parti chi dell’uno chi dell’altro, ma al momento non ci sono date ufficiali.

