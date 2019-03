Video/ Olanda-Germania (2-3): highlights e gol della partita (European Qualifiers)

Video Olanda-Germania 2-3: highlights e gol della partita valevole per la seconda giornata del gruppo C di qualificazione alla fase finale di Euro 2020. Anche questa volta la grande classica del calcio europeo non ha lesinato emozioni e alla Cruijff Arena di Amsterdam abbiamo assistito a una bellissima partita con le due nazionali che si sono risparmiate i convenevoli e hanno iniziato a fare sul serio sin dal kick-off. I tedeschi si sono subito resi pericolosi con Gnabry che ha impiegato meno di due minuti a impegnare seriamente l’estremo difensore avversario, Cillessen, che al Barcellona fa panchina soltanto perché il portiere titolare è un mostro di bravura che si chiama Ter Stegen, ma Loew stasera ha deciso di tenerlo a riposo, dando fiducia a Neuer. Che con un paio di parate sensazionali su Babel ha dimostrato di essere ancora uno dei portieri più validi in circolazione, quand’è sorretto da una condizione fisica decente. Torniamo però alla cronaca della partita: nel primo tempo dominano i campioni del mondo 2014 che sbloccano la contesa grazie a Sané che su assist di Schulz gonfia la rete e punisce De Ligt che era scivolato, perdendo così la marcatura sul giocatore del Manchester City. Mentre dall’altra parte Neuer si esalta dicendo di no a Babel, in contropiede Gnabry si inventa dal nulla il gol del raddoppio con una giocata da urlo, piazzando il pallone sotto la traversa dove Cillessen non può arrivarci nemmeno con le molle sotto i piedi. La pratica sembra archiviata già prima dell’intervallo, invece nella ripresa arriva la reazione d’orgoglio degli orange, probabilmente nell’intervallo il ct Koeman deve aver toccato le corde giuste, perché al rientro in campo gli olandesi sembrano completamente diversi: in un quarto d’ora De Ligt e Depay cancellano il doppio svantaggio iniziale e l’Olanda dà addirittura la sensazione di poterla vincere. Invece, nel momento di maggior sofferenza, arriva il guizzo di Schulz che raschiando il fondo del barile si presenta puntuale all’appuntamento con il pallone e lo scaraventa in rete per il definitivo 3-2. La Germania vendica così lo sgarbo ricevuto qualche mese nella Nations League e lancia un messaggio al resto del continente: la nuova generazione è ormai pronta a raccogliere il testimone.

LE DICHIARAZIONI

Cediamo volentieri la parola a Serge Gnabry, uno dei migliori in campo nelle fila della Germania e autentico mattatore nel primo tempo, il gol del momentaneo 2-0 tedesco porta infatti la sua firma: “Nei primi quarantacinque minuti siamo stati semplicemente perfetti, poi nella ripresa è emersa l’Olanda mentre noi siamo calati notevolmente alla distanza facendoci rimontare. Sarebbe stato un peccato non vincere questa partita, il gol di Schulz rappresenta un’enorme iniezione di fiducia per tutti noi che siamo giovani e dobbiamo ancora migliorare su parecchi aspetti. È stato un onore affrontare Van Dijk, forse uno dei migliori difensori al mondo per talento e tecnica, potete solo immaginare che immensa soddisfazione ho provato nel liberarmi della sua marcatura e segnare quel gol pazzesco”.

