Conor McGregor si ritira dalle Mma/ L’annuncio su Twitter

Conor McGregor si ritira dalle Mma e lo annuncia tramite Twitter. Incredibile e senza fronzoli è il suo messaggio: “Hey ragazzi un annuncio veloce. Ho deciso di ritirarmi dallo sport formalmente noto come Arti Marziali Miste, oggi. Auguro a tutti i miei colleghi un buon proseguimento nella competizione”. L’atleta era stato sospeso per decisione della Commissione Atletica del Nevada reo di essere finito in una rissa a margine dell’Ufc 229 dopo aver perso sul ring contro Khabib Nurmagomedov. Mentre annuncia il ritiro i suoi fan però sperano di vederlo tornare presto sui suoi passi, dato che ha già più volte fatto la stessa cosa cambiando poi idea. Nel 2016 aveva preso la stessa decisione dopo aver perso un match contro Nate Diaz. Era tornato sul ring, per il rematch, appena alcuni mesi dopo sconfiggendo il suo avversario e trovando la voglia per andare avanti almeno fino a questo momento.

Conor McGregor annuncia il ritiro dopo una carriera ricca di successi. Nato a Dublino il 14 luglio del 1988 ha dimostrato più volte di essere un personaggio con grande personalità e anche caratteristiche da numero uno. Il suo primo vero successo arriva nella stagione 2012/13 quando diventa prima campione CWFC di pesi piuma e poi anche di pesi leggeri. Nel 2016 riesce a fare il salto di qualità come campione dei pesi piuma della UFC. Per poi passare i due anni successivi a diventare campione UFC dei pesi leggeri. Si tratta di un pugile sempre definito dallo stile poco ortodosso, con personalità e grinta. Un uomo attorno al quale sono ruotate le fortune di chiunque gli si è accostato, una vera e propria azienda sopra a un ring che dove si muove sposta le masse. Un peccato che decida appena superati i trent’anni di dire già basta, anche se non è da escludere che ci ripensi ancora.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 marzo 2019