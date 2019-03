Diretta Marocco Argentina/ Streaming video e tv: Albiceleste senza Messi

Marocco Argentina si gioca alle ore 20:00 di martedì 26 marzo, a Marrakech: si tratta di un’amichevole internazionale tra due squadre che stanno seguendo percorsi diversi. Al momento il Marocco sta disputando le qualificazioni alla Coppa d’Africa e arriva da un deludente pareggio in Malawi; la Seleccion invece si sta preparando alla Coppa America che giocherà in estate, nella quale dovrà riscattare le recenti delusioni sotto forma di due finali consecutive perse contro il Cile. Gli occhi sono tutti puntati sul’Albiceleste, una nazionale che da sempre è considerata tra le migliori al mondo – per talento e vastità del bacino cui attingere – ma che non centra risultati di rilievo ormai da tempo, nonostante stia vivendo da oltre dieci anni un periodo nel quale può contare su uno dei due calciatori più forti del pianeta. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Marocco Argentina, attesa ormai tra poche ore; intanto possiamo valutare in che modo le due nazionali saranno schierate sul terreno di gioco dello Stade de Marrakech, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni dell’amichevole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Marocco Argentina: l’amichevole non sarà trasmessa nemmeno in diretta streaming video, e allora per avere informazioni utili sulle due nazionali che si affrontano oggi potrete avvalervi delle pagine che le federazioni mettono a disposizione sui social network, consultabili gratuitamente. Nello specifico consigliamo di visitare i profili Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO ARGENTINA

Per Marocco Argentina potrebbe esserci qualche modifica da parte di Hervé Renard: al centro della difesa potrebbe rivedersi Benatia che farebbe coppia con Benoun a protezione del portiere Munir, con El Hajjam e Baardi che occuperanno invece le corsie esterne. A centrocampo la cerniera di interdizione dovrebbe essere formata da Sofyan Amrabat e Bourabia, protagonista in Serie A con il Sassuolo; possibile che El Haddad vada a giocare a sinistra sulla linea dei trequartisti, dall’altra parte pronto ancora Idrissi con Anuar che può avanzare la sua posizione agendo sulla trequarti, con Alioui che sarà invece la prima punta. L’Argentina non potrà contare su Leo Messi, che si è infortunato: dunque Lionel Scaloni manda in campo Pereyra su quella corsia con Gonzalo Martinez a sinistra, la prima punta stavolta potrebbe essere uno tra Mario Suarez e Benedetto con un centrocampo nel quale si candida Blanco a fare coppia con Leandro Paredes. Sugli esterni potrebbero giocare Saravia e Tagliafico; a protezione del portiere Armani può avere una maglia Kannemann, che affiancherebbe Mercado e uno tra Lisandro Martinez e Foyth. Le alternative comunque non sono poche, vedremo quello che deciderà di fare il CT dell’Albiceleste.



© RIPRODUZIONE RISERVATA