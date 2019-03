Genoa, lite nello spogliatoio/ Rissa tra Lazovic e Rolon? Prandelli: “Ci sono limiti”

Alta tensione nel Genoa dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese alla Dacia Arena. Lo dimostra la lite avvenuta negli spogliatoio all’intervallo, quando la squadra era sotto di un gol, quello segnato da Okaka. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore Cesare Prandelli ha confermato che c’è stata un’accesa discussione. «Ci sono stati dei contasti e si è alzata la voce, ma le sostituzioni non sono legate a questo episodio», ha spiegato il tecnico del Genoa. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la lite sarebbe avvenuta tra Darko Lazovic, sostituito all’intervallo, e un altro calciatore. Forse si tratta di Rolon, sostituito anche lui tra il primo e secondo tempo. Tra l’altro il serbo è in scadenza di contratto e gli è stato offerto più volte il rinnovo, ma per ora il giocatore non ha accettato la proposta. Si parla di un possibile accordo preliminare con la Lazio, ma non ci sono riscontri in tal senso.

LITE GENOA, PRANDELLI: “CI SONO LIMITI”

In casa Genoa verranno presi provvedimento dopo la lite. Lo ha annunciato Cesare Prandelli, il quale ha spiegato di volersi prima confrontare con la società. «Farò le mie scelte e le comunicherò nel giro di 24 ore, perché prima ho bisogno di parlare col presidente e i dirigenti», ha dichiarato in conferenza stampa. L’allenatore comunque non vuole che questa vicenda venga ingigantita. «Capita che si discuta perché magari qualcuno vuole scuotere la squadra usando parole forti». D’altra parte però ritiene che ci siano «dei limiti a tutto». Quindi, ha proseguito dicendo che vuole prendersi del tempo per riflettere sulla lite che è andata in scena nello spogliatoio al termine del primo tempo. «È difficile da analizzare perché tutte le difficoltà che noi credevamo di poter creare, le abbiamo trovate noi. L’Udinese ha meritato», l’analisi di Prandelli riguardo la sconfitta rimediata in trasferta dal Genoa.

