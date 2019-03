Diretta Udinese Genoa/ Streaming video e tv: il ritorno di Igor Tudor (Serie A)

Udinese Genoa verrà diretta dal signor Luca Pairetto, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 30 marzo per la 29^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Ultima parte di stagione assolutamente tranquilla per il Grifone, che si è anche concesso il lusso di essere la prima squadra a battere la Juventus chiudendo così imbattuta contro la capolista; ormai non è più possibile raggiungere le posizioni europee e la salvezza è archiviata, dunque Cesare Prandelli proverà a portare la squadra il più in alto possibile prendendosi belle soddisfazioni nelle ultime dieci partite. Cambio della guardia in casa Udinese: la sconfitta di Napoli è stata fatale a Davide Nicola, nonostante la buona prestazione il tecnico è stato sostituito da Igor Tudor che torna in sella dopo le quattro gare della passata stagione. Si tratta del terzo allenatore nella stagione dei friulani; la salvezza è ancora tutta da conquistare e vedremo se sarà il croato a condurla in porto. Ora possiamo attendere la diretta di Udinese Genoa valutando le possibili scelte dei due allenatori, nell’analisi delle probabili formazioni per la partita della Dacia Arena.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Genoa sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovete andare su Sky Sport Serie A (202) oppure su Sky Sport 251, dove eventualmente sarà possibile utilizzare il codice 420623 per acquistare il singolo evento. Ricordiamo che questa partita di campionato potrà essere seguita anche in diretta streaming video: bisognerà attivare l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE GENOA

Udinese Genoa rappresenta il ritorno in panchina di Tudor, che per il momento dovrebbe puntare sul 3-5-2: infortunato Nuytinck, torna però Opoku e ce la fa De Maio, dunque i due dovrebbero posizionarsi ai lati di Troost-Ekong in una difesa che sarà disposta davanti al portiere Musso. I laterali sulla linea di centrocampo saranno Stryger Larsen e Zeegelaar, che se la gioca con Ter Avest e dovrebbe avere la meglio; si rivede Behrami ma il ruolo di centrale in mediana dovrebbe essere nuovamente affidato a Mandragora (un ex) con Fofana e De Paul da mezzali, davanti Pussetto si candida per la maglia di seconda punta in appoggio a Lasagna, che è favorito su Okaka. Il Genoa conferma il 4-3-3: Rolon favorito su Bessa per completare un centrocampo che dovrebbe prevedere la regia di Radovanovic e gli inserimenti di Lerager. In difesa poche novità: Cristian Romero e Zukanovic in mezzo con Pedro Pereira e Criscito, in porta Ionut Radu. Davanti, il tecnico di Orzinuovi non cambia il tridente: Lazovic e Kouamé agiscono sulle corsie esterne, la prima punta ancora una volta sarà Antonio Sanabria.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai hanno previsto per Udinese Genoa indicano nei padroni di casa la squadra favorita: vale infatti 2,50 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria dei friulani. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,95 volte la puntata mentre con il successo esterno, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, andreste a guadagnare 3,10 volte quello che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA