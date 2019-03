Il figlio di Allan con la maglia del Barcellona/ I tifosi del Napoli lo attaccano!

Il figlio di Allan con la maglia del Barcellona su Instagram e i tifosi del Napoli insorgono. Nasce una nuova polemica attorno al centrocampista brasiliano che sembrava già nel calciomercato di gennaio a un passo dall’addio. La moglie Thais ha pubblicato una foto del loro splendido bambino Miguel, di sette anni, con indosso la maglietta della squadra catalana. Molti tifosi azzurri hanno risposto infuriati, con Thais che però ha risposto prontamente. Un tifoso le faceva notare: “Devi fargli indossare la maglia del Napoli, altrimenti potete anche andare via da qui”. La signora Allan semplice e didascalica ha replicato: “Vergognati“. Si tratta dell’ennesimo caso di un figlio attaccato dai tifosi per motivi futili, che fa capire come ormai si sia andati un pochino oltre il limite del consentito. Vedremo se la società azzurra prenderà una posizione per difendere il suo tesserato.

Il figlio di Allan con la maglia del Barcellona: calciatore vicino all’addio

L’episodio legato al figlio di Allan con la maglia del Barcellona conferma come con ogni probabilità il calciatore brasiliano andrà via a fine stagione. L’ex Udinese era stato a un passo dall’addio già nel calciomercato di gennaio, quando si era fatto sotto per lui il Paris Saint German poi pronto a virare su Leandro Paredes. Giocatore energico e di grande personalità è stato un faro della squadra di Maurizio Sarri, ma anche con il cambio di Carlo Ancelotti ha giocato sempre titolare. Salito in cattedra con prestazioni sontuose è cercato da numerosi club stranieri e di certo questo screzio con i tifosi, che hanno attaccato sia sua moglie che il figlio, non passeranno inosservati. Se c’era la possibilità di vederlo rimanere in azzurro difficilmente dopo questi fatti il calciatore deciderà di non farla cadere. Il suo futuro è sempre più lontano da Napoli e dall’Italia.

Le foto di Miguel con la maglia del Barcellona

Visualizza questo post su Instagram meu oxigênio, meu primeiro amor ❣️⚽️ Un post condiviso da Thais Valentim (@thaisvmarques) in data: Mar 5, 2019 at 3:18 PST





