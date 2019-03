Video/ Girona-Barcellona (1-0): highlights e gol del match (Supercoppa di Catalogna)

Il video di Girona Barcellona ci racconta una gara terminata col risultato finale di 1-0. La Supercoppa di Catalogna se l’aggiudica un Girona che ci ha creduto di più dei suoi avversari, grazie a un calcio di rigore realizzato dall’ex Reggina Christian Stuani. All’Estadio Municipal de Montilivi si è giocata una splendida partita anche se Ernesto Valverde ha deciso di mandare in campo le seconde linee. Non c’erano infatti Lionel Messi, Luis Suarez e Gerard Piqué. In campo però abbiamo visto l’ex Sassuolo Kevin Prince Boateng a dire il vero un po’ apatico in campo. Il ghanese era sorprendentemente passato ai blaugrana dalla squadra emiliana nel calciomercato di gennaio, senza trovare fino a questo momento molto spazio ha però fallito questa grande occasione. Per i biancorossi è il primo trionfo in questa coppa dell’indipendenza che vede il Barca in testa con due trionfi e dietro a uno anche l’Espanyol.

Video Girona Barcellona (1-0): blaugrana con la testa al Lione

Ci si accorge subito dal video di Girona Barcellona che i blaugrana stasera erano con la testa altrove. La squadra di Ernesto Valverde infatti sembrava molto più concentrata sulla gara decisiva della prossima settimana quando al Nou Camp contro il Lione ci si giocherà il passaggio del turno in Champions League. Anche per questo contro il Girona sono scese in campo le seconde linee. Non deve essere per Christian Stuani e gli altri motivo per non gioire di una vittoria storica contro i ben più prestigiosi cugini. Girona che si era tolto già una grande soddisfazione due settimane fa, andando a battere al Santiago Bernabeu il Real Madrid tre volte di fila campione d’Europa.

