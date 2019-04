Diretta Barcellona Manchester United/ Streaming video: incubi red (Champions League)

Barcellona Manchester United, diretta dall’arbitro Brych, si gioca martedì 16 aprile 2019 alle ore 21.00 e sarà una sfida valevole come match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2019. Si riparte dallo 0-1 dell’andata all’Old Trafford, con gol di Suarez propiziato da una deviazione decisiva di Luke Shaw che ha permesso al Barcellona di mettersi in posizione di gran vantaggio contro i Red Devils. Occhio però perché la formazione inglese anche negli ottavi di finale aveva perso 0-2 in casa contro il Paris Saint Germain, per poi ottenere una clamorosa vittoria per 1-3 e il passaggio del turno al Parco dei Principi. Il Barcellona è a un passo dalla conquista della Liga in Spagna, a +9 sull’Atletico Madrid a 6 giornate dalla fine del campionato dopo lo 0-0 sul campo dell’Huesca nell’ultimo turno. Il Manchester United ha battuto 2-1 il West Ham con un doppio rigore di Pogba e resta in Premier League a -3 dal Tottenham terzo e a -2 da Arsenal e Chelsea che si dividono il secondo posto.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Barcellona-Manchester United si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 203 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della sfidaBarcellona-Manchester United che andrà in scena presso il Camp Nou di Barcellona. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3 schierato dal tecnico Valverde con questo undici titolare: Ter Stegen, Jordi Alba, Lenglet, Piquè, Semedo, Arthur, Busquets, Rakitic, Coutinho, Suarez e Messi. Risponderà il Manchester United con il 4-3-3 disegnato dal tecnico Solskjaer in cui saranno impiegati: De Gea, Smalling, Shaw, Lindelof, Dalot, Pogba, Fred, McTominay, Young, Lukaku, Rashford.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono nettamente favorito il Barcellona per la conquista della vittoria nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester United. Quota per il segno 1 fissata a 1.36 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 5.25 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 8.50 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 1.42 per l’over 2.5 e a 2.75 per l’under 2.5 da Bwin.



