Ilaria D’Amico, “festeggia ora con triccheballacche”/ Sfottò dei tifosi del Napoli

Non è certo finito lo scontro tra Ilaria D’Amico e i tifosi del Napoli: dopo la gaffe della conduttrice Sky alla vigilia della partita di andata dei quarti di finale di Champions league Ajax Juventus, i fan azzurri hanno atteso il fischio finale che attestava l’esclusione della Vecchia Signora dalla Coppa per bersagliare la compagna di Gigi Buffon. Proprio ieri sera i social sono impazziti e tra chi commentava con frasi di giubilo l’eliminazione dei bianconeri e chi invece ne era dispiaciuto, Ilaria D’Amico è stata presa nel mirino. La vicenda è nota, ma ieri sera nel post partita, la conduttrice Sky esprimendo dispiacere per la sconfitta juventina, ha provato a ricucire lo strappo con i fan azzurri affermando: “Mi auguro che il Napoli possa riscattare l’orgoglio delle italiane. Speriamo tutti nell’impresa dell’ultima delle italiane rimasta nelle coppe europee: è un motivo che ci spinge a fare un tifo ancora più forte di quanto non fatto in tutto questo percorso del Napoli fino ad ora”. Non è però bastato e gli sfottò sono stati quasi impietosi: da chi affermava “Se l’ Ajax è una squadra di fenomeni, cosa sono Caressa e Ilaria D’amico? Anzi, cosa è Sky, tv marchio Juventus ? Le parole “ritegno” e “dignità” non sapete neanche cosa significhino”, a chi invece scriveva, facendo riferimento al prossimo scudetto della Vecchia Signora: “Ilaria però sabato c è la festa scudetto… Dai… Non essere triste… Ti regalo un triccheballacche“.

ILARIA D’AMICO E I TIFOSI DEL NAPOLI: LO SCONTRO CONTINUA

Lo scontro quindi tra i tifosi del Napoli e Ilaria D’Amico continua, e non sono poche le critiche alla conduttrice Sky, che arrivano dal mondo social: di certo però non sono le prime. Non particolarmente amata prima di tali episodi (ricordiamo l’infelice scambio con Sarri nell’aprile scorso), va detto che (visto poi il suo rapporto con Gigio Buffon, ex portierone juventino, ora al Psg), il vero punto di rottura però si è raggiunto solo pochi giorni fa. Come citato prima, la conduttrice Sky nel prepartita di Ajax Juventus, andata dei quarti di finale di Champions league (giocata lo scorso 10 aprile), aveva commesso una gaffe affermando: “Sfida totale quella tra Ajax e Juventus. Era partita da un approccio quasi partenopeo, un po’ di triccabalacca, un po’ di fuochi d’artificio per disturbare il sonno degli avversari. Era successo anche con il Real Madrid, poi si è sfociato in altro”. Una frase infelice che non è stata perdonata dai tifosi partenopei, allora come pure quest’oggi. Quale sarà quindi il prossimo episodio?

