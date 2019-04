Ilaria d’Amico/ Gaffe e polemiche: scontri Ajax-Juventus? Da “triccheballacche”

E’ brutta l’aria che tira in casa Ilaria d’Amico e Gigi Buffon e non solo per le papere di quest’ultimo ma anche per quello che sembra essere diventato un “approccio” un po’ troppo ironico della conduttrice alle sue trasmissioni Sky. Per due giorni la giornalista è stata in trend topic sui social dalla sere alla mattina dopo e non per le sue curve o per la sua vita privata ma per le due gaffe in due serate che l’hanno completamente messa in ginocchi. Passi pure la battuta, che poi ha cercato di correggere, sulla questione Corea del Sud, ma vogliamo parlare della reazione dei napoletani a quello che ha definito un “approccio tricchebellacche”? Ma andiamo per ordine e mettiamo insieme i pezzi di quello che è successo a cominciare dal post partita Totthenham-Manchester City valida per i quarti di finale di Champions League che ha regalato la vittoria ai primi grazie al gol di Son Heung-Min.

DUE GAFFE IN DUE GIORNI

Proprio nel post partita, Ilaria D’Amico ha rilanciato: “Con tutto il rispetto per Son, che lo ricordiamo non viene da un paese proprio democratico” subito reguardita da Paolo Condò che ha provato a correggerla ma peggiorando le cose visto che lei ha continuato: “Beh sì, un po’ meglio dell’altra ma non proprio…”. A peggiorare la situazione è arrivata la seconda gaffe, quella di ieri sera, arrivata nel prepartita questa volta di Ajax-Juventus. La conduttrice questa volta ha parlato di “approccio quasi partenopeo, da triccheballacche“ riferendosi proprio al bordello che i tifosi di casa hanno fatto fuori dall’hotel nel quale alloggiavano calciatori e dirigenti juventini ad Amsterdam, disturbati nel corso della notte. Il paragone non solo ha indignato il pubblico che ha chiesto via Twitter a Sky di mandare via la giornalista ma anche del Comune di Napoli. Proprio l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ha subito rilanciato: “Credo che la redazione di Sky debba chiedere scusa a tutti i napoletani per quanto dice quella sottospecie di giornalista della D’Amico”.

