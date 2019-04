La ginnasta americana Samantha Cerio si è rotta tutte e due le gambe durante l’esecuzione di un salto mortale al Baton Rouge Regional di venerdì scorso. Il Sun ha diffuso le immagini terribili che ci mostrano la ragazza prendere la rincorsa e atterrare dopo diversi salti sulle sue gambe con le ginocchia che rimangono in dietro e si contorcono in maniera del tutto innaturale. Un incidente che ha creato grande preoccupazione e che sicuramente dal video potrebbe scuotere i più deboli di stomaco. La Cerio è una giovanissima ginnasta proveniente da Auburn in Alabama ed era iscritta al torneo NCAA Gymnastics. Il video in poco tempo è diventato virale, ma al momento non sappiamo molto su cosa sia accaduto dopo. Di certo un infortunio del genere porterà la giovane ragazza a un doppio intervento chirurgico e a una lunghissima fase di riabilitazione.

Ginnasta si rompe tutte e due le gambe: Video shock, l'infortunio dopo il salto

Se le immagini shock viste sui campi di calcio hanno più volte turbato gli animi del nostro pubblico, più raro è sicuramente vedere quanto accaduto a Samantha Cerio. La ginnasta americana infatti ha riportato la frattura di entrambe le gambe dopo una lunga serie di salti. Sebbene non si veda una goccia di sangue e non ci siano brutti tackle o calci, il video fa veramente accapponare la pelle per quanto ha subito questa povera e sfortunata ragazza. Sam rischia di concludere qui la sua carriera, considerata brillante e piena di prospettive per il futuro. Al momento è praticamente impossibile però capire se e quando potrà tornare a fare lo sport che più ama. Non sono infatti da escludere oltre che i danni fisici un evidente shock emotivo che speriamo non rallenti il suo percorso riabilitativo.

