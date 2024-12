VIDEO TURRIS CROTONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Amerigo Liguori il Crotone rifila una goleada in trasferta per 5 a 0 contro la Turris come vedremo nelle immagini del video Turris Crotone con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Corallini rimangono immediatamente increduli al 5′ quando D’Alterio disinnesca il tentativo insidioso di Ekuban ed i rossoblu si dimostrano invece più imprecisi con Tumminello all’8′ per poi correggere la mira con Ovizsach, a segno per il gol del vantaggio al 13′, oltre a salvarsi poi di nuovo con D’Alterio sulla giocata di Nicolao al quarto d’ora.

Al 22′ Marcone vigila bene sull’iniziativa di Silva sebbene subisca la rete del raddoppio già al 37′ con il colpo di testa firmato da Tumminello, sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel secondo tempo Ovizsach sfiora la doppietta personale al 47′ prima che Guerini realizzi un altro gol in favore degli Squali al 54′, con l’aiuto di Vitale a completare un’azione da calcio d’angolo.

Proprio lo stesso Guerini cala il poker al 70′ e, nel finale, è il suo collega Vitale a chiudere i conti completando la cinquina definitiva con la rete segnata al 79′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Ricci al 26′ e Scaccabarozzi al 36′ da un lato, Giron al 73′ dall’altro.

La vittoria conquistata in questa diciannovesima giornata permette al Crotone di raggiungere quota 29 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025. La sconfitta non consente invece alla Turris di migliorarsi rispetto agli 11 punti già posseduti.

