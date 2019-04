Lionel Scaloni, incidente per il ct dell’Argentina/ Investito mentre era in bici

Tanto spavento per il commissario tecnico della nazionale argentina, Lionel Scaloni, coinvolto in un incidente stradale. In base alle indiscrezioni riportate in questi ultimi minuti dai principali media sportivi sia italiani quanto internazionali, il ct della selezione albiceleste sarebbe stato investito da un’automobile mentre era a bordo della sua bicicletta. L’incidente è avvenuto di preciso in Spagna, a Maiorca, dove l’allenatore originario di Rosario si trovava molto probabilmente in vacanza. Stando a quanto ricostruito, un’auto avrebbe fatto retromarcia finendo sul marciapiede, e non accorgendosi che proprio in quegli istanti stava passando Scaloni con la sua bicicletta. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari e dalla polizia locale, poi ricoverato presso l’ospedale locale Son Espases per tutti gli accertamenti de caso. Inizialmente erano circolate notizie che parlavano di condizioni gravi, ma con il passare delle ore il caso si è nettamente ridimensionato, al punto che lo stesso Scaloni sarebbe già stato dimesso.

LIONEL SCALONI, INCIDENTE PER IL CT DELL’ARGENTINA

A comunicarlo è stata l’Afa, la federazione calcistica argentina, che attraverso Twitter ha fatto sapere poco fa: «L’allenatore dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha subito un incidente quest’oggi non grave, mentre guidava la sua bicicletta. Attualmente è sulla strada di casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale». L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle ore 10:00 di stamane nel parcheggio della scuola Agora, a Puerto Portals, località Palma di Maiorca. Dopo essere stato urtato dal retro dell’automobile, Scaloni è caduto a terra sbattendo violentemente la testa e riportando un trauma facciale, nonché contusioni ed escoriazioni su diverse parti del corpo. L’allenatore è stato medicato sul posto poi portato in ospedale per ulteriori cure. Scaloni è il commissario tecnico dell’Argentina dall’estate del 2018 dopo essere subentrato a Sampaoli, esonerato al termine del mondiale dell’anno scorso. Il ct è molto noto in Italia avendo indossato le casacche di Atalanta e Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA