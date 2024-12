PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: MODULI E TITOLARI PER LA 17^ GIORNATA

La curiosità di analizzare le probabili formazioni Serie B non ci abbandona nemmeno oggi, in occasione della diciassettesima giornata, la quale dopo l’anticipo di ieri sera ci deve ancora proporre ben nove partite fra sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024, per arrivare sempre più vicini alla fine del girone d’andata, che sarà con il turno infrasettimanale di Santo Stefano. Scopriremo quindi qualcosa sulle mosse degli allenatori, tra i quali c’è un illustre ritorno dopo poche settimane di assenza, dal momento che Pierpaolo Bisoli dopo l’esonero dal Modena ci ha messo davvero poco per accasarsi al Brescia.

Già ieri abbiamo avuto una partita di assoluto livello come Pisa Bari, oggi invece toccherà al Sassuolo e allo Spezia, cioè gli altri due terzi del gruppo di testa che ha lanciato la fuga, con la Sampdoria che nel derby ligure cercherà di fare meglio rispetto al brutto ko contro gli emiliani di settimana scorsa. Tutti questi sono fra gli elementi più intriganti per introdurre la nostra consueta panoramica sulle probabili formazioni Serie B per questa giornata.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: PRESENTIAMO FROSINONE SASSUOLO

Frosinone Sassuolo è senza dubbio il match di spicco per quanto riguarda anche le probabili formazioni Serie B, anche grazie al fatto che i ciociari sono finalmente in crescita sotto la guida di Leandro Greco. Per i padroni di casa il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-5-2, nel quale indichiamo questi undici come possibili titolari: Cerofolini in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Bracaglia, Biraschi e Monterisi; a centrocampo bisogna invece tenere conto dell’assenza di Darboe per squalifica, quindi schieriamo da destra a sinistra il possibile quintetto con Oyono, Begic, Cichella, Barcella e l’ex di turno Marchizza; infine, Canotto e Ambrosino potrebbero formare il tandem d’attacco per i padroni di casa del Frosinone.

Dall’altra parte ecco il Sassuolo di mister Fabio Grosso, che è reduce dal capolavoro contro la Sampdoria che ha naturalmente confermato gli emiliani al comando della classifica dei cadetti. Il modulo di riferimento è in questo caso il 4-3-3: Moldovan in porta; davanti a lui non dovrebbero esserci dubbi su Toljan, Odenthal e Muharemovic, mentre a sinistra il rientrante Doig se la giocherà con Pieragnolo; sembra tutto chiaro a centrocampo grazie a Thorstvedt, Obiang e Boloca; infine, nel tridente d’attacco del Sassuolo ecco a destra naturalmente Berardi, con Laurienté a sinistra e invece il dubbio fra Pierini e Mulattieri come centravanti.