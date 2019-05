Risultati playoff basket A2/ Diretta live score gara-5 ottavi: tutte le ‘belle’

Davvero intenso il programma di gara-5 degli ottavi dei playoff della Serie A2 di basket: oggi mercoledì 8 maggio si giocheranno infatti ben cinque partite, perché altrettante sono le sfide che dopo quattro incontri vedono la situazione in parità sul 2-2. I risultati playoff basket A2 sono stati di conseguenza finora molto equilibrati e solamente tre formazioni hanno ottenuto la qualificazione per i quarti, prossimo atto di questi playoff basket A2 che sono una lunga maratona, dal momento che sono formati da quattro turni (ottavi, quarti, semifinali e finale) tutti al meglio delle cinque partite – e come abbiamo visto, già gli ottavi stanno chiedendo a tanti uno sforzo prolungato. Infine, verso metà giugno sarà sancita la terza e ultima promozione nel massimo campionato che andrà ad aggiungersi a Fortitudo Bologna e Virtus Roma, vincitrici dei due gironi. Ricordiamo allora quali saranno le partite in programma oggi per gara-5 degli ottavi di finale dei playoff della Serie A2 di basket. Si comincerà alle ore 20.30 con Treviso Trapani e Bergamo Mantova, mentre alle ore 21.00 sono in programma Rieti Forlì, Treviglio Roseto e Montegranaro Latina.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2: LA SITUAZIONE

In attesa di scoprire i risultati dei playoff basket A2 per quanto riguarda gara-5, facciamo il punto su queste cinque sfide che sono arrivate fino alla ‘bella’. L’equilibrio è stato più grande del previsto, ad esempio in Treviso Trapani, sfida tra la seconda ad Est e la nona ad Ovest che vedeva dunque i veneti largamente favoriti. Trapani però in casa ha vinto due volte su due, garantendosi così come minimo il ritorno a Treviso, dove adesso però ai siciliani servirebbe l’impresa. Potremmo esprimere concetti simili per Treviglio Roseto e Montegranaro Latina: i lombardi e i marchigiani sono le terze dei due gironi, ma sono stati portati a gara-5 dalle due ottave, pur se adesso Treviglio e Montegranaro godranno chiaramente del fattore campo nella partita che deciderà tutto. Bergamo Mantova è invece il derby lombardo tra due squadre che curiosamente nella stagione regolare erano in due gironi differenti, i bergamaschi quarti a Ovest e Mantova settima ad Est, infine Rieti Forlì era la sfida tra una quinta e una sesta, di conseguenza in questo caso l’equilibrio non è così sorprendente.

RISULTATI PLAYOFF BASKET A2, GARA-5

Ore 20.30

Treviso Trapani

Bergamo Mantova

Ore 21.00

Rieti Forlì

Treviglio Roseto

Montegranaro Latina



