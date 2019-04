Diretta Legnano Virtus Roma/ Streaming video e tv: capitolini per la promozione

Legnano Virtus Roma si gioca alle ore 20:30 di sabato 20 aprile: tutto in una notte per i giallorossi che, nella 30^ e ultima giornata del campionato di basket Serie A2 2018-2019, hanno bisogno di vincere per festeggiare la promozione diretta in Serie A1, vale a dire un obiettivo che fin da quando il girone Ovest ha preso il via è sembrato essere di dominio della squadra di Piero Bucchi. Il calo avvenuto nel finale di stagione invece ha permesso alla straripante Capo d’Orlando di agganciare la Virtus: i siciliani però sono secondi per la sfida diretta a sfavore, e dunque dopo che Roma ha strapazzato Scafati nel turno precedente devono non solo battere Trapani, ma anche sperare nello scivolone dell’attuale capolista. Cosa difficile comunque: la Axpo è penultima in classifica e certa della sua posizione, il che significa che è già interamente concentrata sui playout che giocherà contro Cassino, visto che Siena è stata esclusa dal campionato stravolgendo anche la classifica a favore, in questo caso, di Bucchi e dei suoi ragazzi. Restiamo allora in attesa della diretta di Legnano Virtus Roma; nel frattempo possiamo andare a valutare quali siano i temi principali di questa partita fondamentale per i capitolini.

La diretta tv di Legnano Virtus Roma non sarà disponibile nel nostro Paese, salvo variazioni di palinsesto; non sarà possibile nemmeno attivare una diretta streaming video per seguire la partita, ma gli appassionati potranno comunque consultare il sito ufficiale della Lega all’indirizzo www.legapallacanestro.com per avere informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo. I rispettivi account sui social network sono invece agli indirizzi facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

In Legnano Virtus Roma bisogna naturalmente parlare solo della capolista: non perché la Axpo non meriti considerazione ma perché, come abbiamo già detto in precedenza, i Knights non hanno alcun interesse in questa partita se non quello di lavorare già ora in vista dei playout, dunque con la consapevolezza di dover trovare ritmo per rimanere in questa A2. Per quanto riguarda invece Roma, la situazione non è certo serena: un campionato che era già stato vinto si è clamorosamente riaperto anche per il grande passo che Capo d’Orlando è stata in grado di imporre nel girone di ritorno. Se non altro la Virtus non si deve preoccupare del possibile ritorno di Rieti e Bergamo, perché come detto la roboante vittoria su Scafati ha creato un margine non più colmabile da queste avversarie; tuttavia la prima della classe dovrà stare molto attenta ai risvolti psicologici di questa partita, perché la Benfapp giocherà in casa contro una Trapani quasi certa del suo posto nei playoff mentre lei stessa è comunque in trasferta, e dunque dovrà fare risultato su un parquet avverso. La volata dei 40 minuti finali sta per cominciare, non resta che accomodarsi e stare a vedere quale delle due squadre si prenderà la promozione diretta relegando l’altra a giocare i playoff.



