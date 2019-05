Classifica Marcatori Serie A/ Quagliarella ancora capocannoniere, ma Zapata..

Il campionato italiano torna in campo in questo fine settimana per disputare la 36^ giornata e non può quindi mancare un riferimento, obbligato visto che ormai siamo agli sgoccioli della stagione, anche alla classifica dei marcatori di Serie A. Ormai l’attribuzione della Scarpa d’Oro è ben vicina e per il momento il primo nome a farsi avanti per accogliere il titoli di capocannoniere del primo campionato italiano è quello di Fabio Quagliarella. Il bomber della Sampdoria non sbaglia un colpo e grazie pure alle due marcature messe a tabella nella precedente giornata di campionato nella partita contro il Parma, ora vanta ben 25 gol nella classifica dei marcatori di Serie A e una leadership indiscutibile.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DIETRO A QUAGLIARELLA

Come al solito però Fabio Quagliarella deve ancora guardarsi alle spalle nonostante il grande distacco che ora registra alla vigilia della 36^ giornata di campionato. La classifica dei marcatori di Serie A infatti ci ricorda che dietro al blucerchiato rimane un personaggio in grandissimo stato di forma come è Duvan Zapata, che con la maglia della Dea sta realizzando grandi cose e pure promette di fare anche quest’oggi nella sfida contro il Genoa. L’attaccante nerazzurro infatti, a segno pur contro la Lazio solo il fine settimana scorso, vanta ora in graduatoria ben 22 gol: alle sue spalle però è forte la concorrenza di Piatek del Milan e sopratutto di Cristiano Ronaldo per la Juventus, visto che entrambi hanno fissato a statistica ben 21 reti alla vigilia di questo turno. Da segnalare poi che chiude la top five provvisoria Arkadiusz Milik, che per il Napoli ha già firmato 17 gol: occhio anche a Caputo dell’Empoli, con 16 reti. Da segnalare infine chi è rimasto al momento ancora a quota 14 gol e quindi Mertens del Napoli, Immobile della Lazio e Petagna della Spal, senza dimenticare chi per ora ha segnato 13 reti nella graduatoria e quindi Belotti del Torino e Pavoletti del Cagliari.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Quagliarella (Sampdoria): 25 gol

Zapata (Atalanta): 22 gol

Cristiano Ronaldo (Juventus): 21 gol

Piatek (Milan): 21 gol

Milik (Napoli): 17 gol

Caputo (Empoli): 15 gol

Immobile (Lazio): 14 gol

Petagna (Spal): 14 gol

Mertens (Napoli): 14 gol

Belotti (Torino): 13 gol

Pavoletti (Cagliari): 13 gol



