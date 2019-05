Diretta motocross/ Gp Lombardia 2019 streaming video e tv: Cairoli a Mantova

Oggi, domenica 12 maggio, torna in diretta il motocross, che propone il Gran Premio di Lombardia 2019 da Mantova, quinto atto del Mondiale Motocross che torna dopo ben cinque settimane di pausa e vede già in fuga il nostro Tony Cairoli. Curiosamente, ci eravamo lasciati a inizio aprile con la prima delle tre gare italiane della stagione del Mondiale Motocross a Pietramurata, oggi invece si riparte da Mantova – in seguito avremo ancora il Gran Premio di Imola il 18 agosto. L’anno scorso a Mantova non si era gareggiato, perché l’appuntamento in Lombardia era stato ad Ottobiano, dove vinse proprio Cairoli, che si regalò una magnifica doppietta nel contesto però di un Mondiale dominato dall’olandese Jeffrey Herlings. Adesso invece al comando della classifica Piloti della classe regina MXGP troviamo in modo netto il centauro siciliano: Tony Cairoli ha 191 punti, frutto di un cammino caratterizzato da due vittorie al debutto in Argentina, una vittoria e un secondo posto in Gran Bretagna, una nuova doppietta di successi a Valkenswaard e due secondi posti in Trentino. Nella sua scia con 175 punti c’è solamente lo sloveno Tim Gajser, che ha raccolto tre vittoria, altrettanti secondi, un terzo posto e un settimo posto, ma autore della doppietta a Pietramurata che ha ravvivato il duello. Insomma, la gara casalinga finora è stata la peggiore per Cairoli: a Mantova ci sarà la rivincita?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP LOMBARDIA DI MOTOCROSS

Notizie solo parzialmente buone ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp Lombardia 2019 di motocross da Mantova solamente per gara-1, mentre per gara-2 ci si dovrà accontentare di una differita in tarda serata. Segnaliamo che gli appuntamenti saranno visibili al canale Eurosport 2, al numero 211 del telecomando della piattaforma satellitare di Sky: di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi in Lombardia anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Eurosport Player oppure Sky Go. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Mantova ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP LOMBARDIA: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross per il Gp Lombardia, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross. Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Lombardia 2019 da Mantova avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



