Giro d’Italia 2019/ Diretta streaming video Rai, orario, percorso e vincitore 1 tappa

La diretta del Giro d’Italia 2019 comincia con la prima tappa: la cronometro di Bologna apre l’edizione numero 102 della Corsa Rosa. Sarà un inizio col botto, perché la scalata verso il San Luca renderà molto impegnativa questa prova contro il tempo, che darà subito indicazioni interessanti anche in ottica classifica pur misurando solamente 8 km. Dunque il Giro d’Italia metterà subito alla prova tutti i big: tra chi punta alla maglia rosa finale naturalmente è Tom Dumoulin – già vincitore a Gerusalemme della prima tappa 2018 – il più atteso in una cronometro, insieme a Primoz Roglic perché pure lo sloveno ha caratteristiche perfette per la prova odierna, ma il fatto che ci sarà da salire ci darà subito indicazioni a tutto tondo sulla condizione dei vari protagonisti attesi. Bologna dunque accoglie il Giro d’Italia con una cronometro affascinante: la salita verso il Santuario di San Luca è un classico per il Giro dell’Emilia e gli appassionati sanno che si tratta di un’ascesa breve ma durissima, dunque lo spettacolo è garantito. Attenzione agli orari: la partenza del primo atleta è fissata per le ore 16.50, per avere i big nel tardo pomeriggio, con ultimo arrivo previsto alle 20.00 circa. Sarà un tramonto rosa, chi farà festa? Il meteo potrebbe metterci lo zampino, infatti quasi tutti i big hanno scelto di partire fra i primi: da Dumoulin a Roglic e Vincenzo Nibali, li vedremo tutti immediatamente in azione sperando di anticipare i temporali, con l’unica eccezione di Simon Yates.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO D’ITALIA (1^ TAPPA)

La diretta tv del Giro d’Italia 2019 sarà come da tradizione molto ampia, grazie all’eccellente copertura garantita dalla Rai e pure da Eurosport per i suoi abbonati. Priorità alla Tv di Stato che ha naturalmente il vantaggio di essere in chiaro per tutti: oggi la copertura della prima tappa a Bologna sarà garantita integralmente da Rai Due, con un primo collegamento a dire il vero su Rai Sport + HD dalle ore 16.30 e passaggio sul secondo canale dalle ore 17.00 in poi, un collegamento che durerà fino al Tg delle ore 20.30, con il Processo alla Tappa naturalmente per chiudere, dopo l’arrivo di tutti i corridori in gara. Discorso molto simile per quanto riguarda Eurosport, che seguirà la cronometro di Bologna fin dalle ore 16.40, quando non sarà ancora partito il primo atleta in gara. Doppia possibilità anche per la diretta streaming video del Giro d’Italia, garantita a tutti tramite Rai Play oppure agli abbonati con i servizi Sky Go ed Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Corsa Rosa: il sito www.giroditalia.it, la pagina Facebook Giro d’Italia e il profilo Twitter @giroditalia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL GIRO D’ITALIA SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2019: PERCORSO 1^ TAPPA CRONOMETRO BOLOGNA (SAN LUCA)

Per presentare la diretta Giro d’Italia della prima tappa, adesso è doveroso scendere più nel dettaglio del percorso della cronometro di Bologna. Come già detto, si partirà dal centro del capoluogo emiliano per arrivare, dopo 8 km, in cima al San Luca. Partenza fissata in via Rizzoli e i primi 6 km saranno quelli classici di una cronometro “normale”: pianura, strade ampie e pure poche curve, insomma perfetta per gli specialisti delle prove contro il tempo. Lo scenario però cambierà drasticamente a 2100 metri dallo striscione dell’arrivo, quando una curva a U molto stretta verso destra segnerà l’inizio della difficile salita verso il Santuario di San Luca, cuore religioso di Bologna. Il dislivello sarà di 204 metri in 2,1 km, per una pendenza media pari al 9,7% e l’ascesa presenterà punte di pendenza massima fino al 16% circa a metà, in corrispondenza dello striscione dell’ultimo chilometro e della doppia curva delle Orfanelle, subito dopo il primo passaggio sotto il chiostro. In effetti tra le difficoltà è da tenere conto pure della carreggiata ristretta, anche se in una cronometro questo non sarà un problema grave come lo sarebbe stato in caso di tappa in linea. La salita resta cattiva quasi fin sul traguardo, solo negli ultimi 100 metri spiana, tanto che il San Luca si meriterà anche la qualifica di Gran Premio della Montagna di terza categoria e di conseguenza fin dal primo giorno tutte le maglie del Giro d’Italia 2019 verranno assegnate.



