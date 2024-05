Diretta Giro d’Italia 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 21^ tappa: sipario a Roma (oggi 26 maggio)

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024, CLASSIFICA GENERALE 21^ TAPPA: GRANDE FESTA A ROMA!

Il Colosseo incoronerà Tadej Pogacar oggi, domenica 26 maggio, nell’ultimo giorno in compagnia della diretta Giro d’Italia 2024, che ci saluterà con la ventunesima tappa Roma-Roma di 125 km. Ieri lo sloveno si è inchinato al pubblico sul traguardo di Bassano del Grappa, ma siamo noi che virtualmente dobbiamo inchinarci a un campione sopraffino che ha regalato emozioni ovunque: il suo vantaggio sul secondo in classifica in questo Giro d’Italia 2024 è il più ampio dell’ultimo mezzo secolo, Tadej Pogacar ha vinto ben sei tappe e si è preso anche la maglia azzurra per la classifica GPM, anche se in gara non l’ha mai indossata, perché per ben venti giorni, da Oropa in poi, naturalmente c’è stata la maglia rosa sulle spalle dello sloveno.

Sul podio insieme a Tadej Pogacar in questo Giro d’Italia 2024 saliranno il colombiano Daniel Martinez e il gallese Geraint Thomas: per il capitano della Bora-Hansgrohe è il primo podio in un grande giro, per quello della Ineos è invece l’ennesima soddisfazione della carriera alla bella età di 38 anni. Il quinto posto finale e la classifica dei giovani vinta sono invece l’eccellente bottino di Antonio Tiberi, che ha dimostrato di essere un uomo da tre settimane, magari la nostra grande speranza per il futuro. Sarà festa per tanti a Roma, però naturalmente le celebrazioni saranno interamente per Tadej Pogacar, il fenomeno che con la sua straordinaria classe ha illuminato la diretta Giro d’Italia 2024.

GIRO D’ITALIA 2024, COME SEGUIRE LA 21^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Attenzione al cambiamento di orario, a Roma si gareggerà nel tardo pomeriggio e quindi chi non scenderà per le strade della Captale avrà un solo appuntamento con la diretta tv del Giro d’Italia 2024 della ventunesima tappa in chiaro sulla Rai, che in questo caso sarà fino da subito su Rai 2, senza precedenti collegamenti su Rai Sport HD come era stato in tutte le precedenti venti tappe della Corsa Rosa.

Per gli abbonati resta intatta la proposta dei canali di Eurosport, così come resta la doppia possibilità della diretta streaming video del Giro d’Italia 2024, per tutti tramite il sito o l’applicazione di Rai Play oppure su Discovery + per gli abbonati. Infine, le piattaforme social e il sito ufficiale www.giroditalia.it ci accompagneranno anche per l’ultima giornata, l’abbraccio di Roma al Giro d’Italia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL GIRO D’ITALIA 2024

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2024: PERCORSO E PROTAGONISTI DELLA 21^ TAPPA ROMA-ROMA, 125 KM

Finora abbiamo dato spazio ai verdetti certificati ieri a Bassano del Grappa, sacrificando quello che ci attenderà oggi nella diretta Giro d’Italia 2024 con la ventunesima tappa Roma-Roma di 125 km, di fatto una passerella nello scenario straordinario della Città Eterna. Naturalmente va ribadito che si tratta comunque di corsa vera, le classifiche possono ancora cambiare ma il canovaccio sarà quello classico di quando l’ultima tappa di un grande giro si svolge in linea. La partenza avrà luogo alle ore 15.35, con il km 0 in via Cristoforo Colombo a Roma: nella prima parte si pedalerà verso Ostia e sarà tutto molto tranquillo, con foto di rito e brindisi vari, poi si tornerà verso il cuore della Capitale e si farà sul serio, perché il successo davanti al Colosseo farà gola a tutti gli sprinter.

La fase decisiva della diretta Giro d’Italia 2024 oggi sarà quindi costituita dal circuito conclusivo di 9,5 km da ripetere otto volte. Non mancheranno i due traguardi volanti al km 68 e al km 106, mentre l’Intergiro sarà al km 88,4, in uno dei passaggi davanti ai Fori Imperiali. L’arrivo sarà in via di San Gregorio, cioè davanti al Colosseo: naturalmente a Roma ci sarà da fare i conti con alcuni spartitraffico e brevi tratti in pavé sui classici “sanpietrini”, fino al rettilineo del traguardo di 350 metri. Jonathan Milan finora ha ottenuto tre vittorie e altrettanti secondi posti nei sei arrivi in volata, esultare in maglia ciclamino davanti al Colosseo sarebbe una conclusione memorabile, anche se ci proveranno anche tutti i velocisti superstiti nella diretta del Giro d’Italia 2024.

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 76h22’13”

2. Daniel Martinez (Col) a 9’56”

3. Geraint Thomas (Gbr) a 10’24”

4. Ben O’Connor (Aus) a 12’07”

5. Antonio Tiberi (Ita) a 12’49”

6. Thymen Arensman (Ola) a 14’31”

7. Einer Rubio (Col) a 15’52”

8. Jan Hirt (Cze) a 18’05”

9. Romain Bardet (Fra) a 20’32”

10. Michael Storer (Aus) a 21’11”

11. Filippo Zana (Ita) a 23’59”

12. Lorenzo Fortunato (Ita) a 26’44”

13. Davide Piganzoli (Ita) a 32’23”











