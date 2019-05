ROGER FEDERER AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA/ Video, “ci sarò, non vedo l’ora!”

Roger Federer ci sarà: sospiro di sollievo per le migliaia di appassionati che hanno acquistato un biglietto per gli Internazionali di tennis al Foro Italico di Roma. Lo svizzero ha infatti annunciato che parteciperà al torneo sulla terra rossa che da domani, domenica 12 maggio 2019, avrà inizio con gli incontri del primo turno del tabellone principale. Nei mesi scorsi la decisione di Federer di non rinunciare alla stagione sul rosso aveva fatto esultare i tifosi italiani, ma nelle ultime ore la partecipazione di King Roger era sembrata in forte dubbio. Complice la partita molto tirata giocata e persa ieri a Madrid contro Dominic Thiem, erano stati in tanti a pensare che l’elvetico volesse preservare le proprie energie in vista del Roland Garros, lo Slam sul rosso che inizierà il prossimo 26 maggio. Federer però ha annunciato che sarà anche a Roma, per la gioia di tutti gli appassionati…

L’ANNUNCIO DI ROGER FEDERER

Federer, attualmente numero 3 del mondo, che agli Internazionali di Roma sarà terza teste di serie, in un video ha dichiarato:”Ciao a tutti. Ho appena finito di parlare con il team e abbiamo deciso: tornerò in Italia per giocare a breve il torneo di Roma. Sono felice, e talmente entusiasta che non vedo l’ora. Ci vediamo lì. Ciao a tutti (in italiano, ndr)”. Il giocatore svizzero beneficerà di un bye al primo turno e affronterà il vincente del match tra il portoghese Joao Sousa e l’americano Francis Tiafoe. Il 38enne elvetico manca dalla Capitale dall’edizione 2016: quello degli Internazionali d’Italia, vuoi la superficie è uno dei pochi trofei che manca al campionissimo tra i grandi tornei: chissà che proprio quest’edizione, quella a cui ha rischiato di non partecipare, non sia quella giusta. D’altronde quando si parla del binomio Federer-tennis tutto è possibile…

