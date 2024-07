DIRETTA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: COMINCIANO I TORNEI

Comincia oggi sabato 27 luglio anche il cammino della diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, che sarà uno degli sport di spicco della prima parte di questa edizione dei Giochi Olimpici, fino a domenica 4 agosto. L’appuntamento sarà di enorme fascino anche perché il torneo si disputerà sui campi del Roland Garros, quindi sulla terra rossa che assegna uno dei quattro tornei dello Slam: in epoca recente, l’unico paragone di questo livello è con Wimbledon, che fu sede del tennis a Londra 2012. Possiamo allora citare subito Jasmine Paolini, che meno di due mesi fa arrivò in finale al Roland Garros e adesso si presenta come una delle protagoniste più attese della diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, final primo turno di oggi contro la rumena Bogdan.

Naturalmente in occasione delle Olimpiadi ci sarà molto da seguire: i titoli da assegnare saranno ben cinque, cioè singolare e doppio sia maschili sia femminili e in più il doppio misto, che però inizierà solamente lunedì, a differenza degli altri quattro tornei che prendono il via già oggi. Tecnicamente possiamo notare che il torneo olimpico di tennis non si disputava sulla terra rossa addirittura da Barcellona 1992, sappiamo che l’Italia purtroppo dovrà fare a meno dell’ammalato Jannik Sinner ma avremo comunque molti campioni da seguire. Di Jasmine Paolini abbiamo già detto, ma scopriamo adesso altre info utili circa la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA TENNIS OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Dobbiamo osservare che, essendo naturalmente solo alle prime battute dei vari tornei, difficilmente ci sarà ampio spazio in chiaro per la diretta tv tennis Olimpiadi Parigi 2024 tra Rai Due e Rai Sport, anche se certamente saremo informati sugli esiti dei match degli italiani e magari i momenti salienti saranno pure trasmessi, in televisione così come tramite la diretta streaming video che sarà garantita per tutti su Rai Play tramite sito o applicazione.

I canali di Eurosport, che sono in maggior numero, daranno sicuramente maggiore spazio al tennis, ma se volete essere sicuri di poter seguire ad esempio una singola partita per intero, il fondamentale punto di riferimento sarà senza dubbio Discovery Plus, la piattaforma che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: CHI GIOCA OGGI?

Jasmine Paolini quindi sotto i riflettori già oggi con la diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024, ma in singolare dovremo seguire nelle prossime ore tre italiani sulla terra rossa del Bois de Boulogne. In campo maschile, il primo a debuttare sarà l’oriundo italo-argentino Luciano Darderi, particolarmente competitivo su questa superficie, che affronterà lo statunitense Tommy Paul, mentre tra le donne potremo seguire anche Elisabetta Cocciaretto, che dovrà sfidare la russa Diana Shnaider, che sarà in gara come atleta neutrale a titolo individuale.

La diretta tennis Olimpiadi Parigi 2024 vedrà però oggi al via anche i tornei di doppio maschile e femminile. Possiamo ad esempio citare la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che sono la testa di serie numero 1 ma avranno subito una sfida piuttosto impegnativa contro la coppia spagnola composta da Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers. Sarà un sabato sulla carta davvero tosto per Jasmine Paolini, che infatti giocherà anche in coppia con Sara Errani nel primo turno del doppio femminile, da testa di serie numero 3, affrontando le neozelandesi Erin Routliffe e Lulu Sun.