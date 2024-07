DIRETTA BERRETTINI GASTON: FINALE A KITZBUHEL PER MATTEO

Il calendario (forse un po’ folle) del tennis non si ferma nemmeno per le Olimpiadi, che devono convivere con altri tornei del circuito Atp: non tutto il male viene per nuocere, però, perché oggi pomeriggio sabato 27 luglio potremo gustarci la diretta di Berrettini Gaston, con inizio alle ore 13.00 per questa partita che sarà valida come finale del torneo Atp Kitzbuhel 2024, sulla terra rossa di questa località austriaca celeberrima nel mondo dello sci ma che ospita in estate anche un importante appuntamento per il tennis.

La diretta Berrettini Gaston offre a Matteo la possibilità di vincere il secondo torneo consecutivo dopo quello di Gstaad di settimana scorsa, a conferma di un eccellente periodo di forma che fa venire anche qualche rimpianto, pensando proprio alle Olimpiadi, perché per qualificarsi per i Giochi era valido il ranking di qualche tempo fa, mentre Matteo Berrettini adesso sta scalando decine di posizioni. Inutile però avere rimpianti, bisogna fare il possibile e quindi adesso provare a battere il francese Hugo Gaston, ultimo ostacolo sulla strada verso il titolo a Kitzbuhel. Che cosa ci dirà quindi nel primo pomeriggio di oggi la diretta di Berrettini Gaston?

BERRETTINI GASTON STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Per tutti i tifosi di Matteo e gli appassionati di tennis, è bene sapere che oggi pomeriggio la diretta tv di Berrettini Gaston sarà garantita agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Tennis, con i servizi di Sky Go e NOW TV che metteranno invece a disposizione (sebbene sempre tramite abbonamento) la diretta streaming video di Berrettini Gaston.

DIRETTA BERRETTINI GASTON: L’OTTIMO PERIODO DEL ROMANO

Avvicinandoci alla diretta di Berrettini Gaston, possiamo ricordare che a giugno il tennista romano era arrivato in finale a Stoccarda sull’erba, poi a Wimbledon è uscito di scena al secondo turno a causa dello sfortunato abbinamento con Jannik Sinner in un derby comunque bellissimo, che aveva lasciato intuire come Matteo Berrettini avrebbe potuto andare ben più avanti se avesse avuto un tabellone più favorevole. Questo è d’altronde uno dei problemi se non ti trovi ai vertici della classifica Atp ed è per questo motivo che le posizioni guadagnate in queste settimane potrebbero essere fondamentali per il romano.

Come abbiamo accennato, c’è stata appena domenica scorsa la vittoria a Gstaad, battendo sulla terra rossa elvetica il francese Quentin Halys. Adesso ci si è spostati di poco, perché siamo sempre sulle Alpi ma in Austria, la superficie è la stessa e anche l’avversario è di nuovo un francese, stavolta Hugo Gaston. Sarebbe tra l’altro il decimo torneo vinto in carriera per Matteo Berrettini e il terzo dell’anno, considerando che aveva trionfato anche a Marrakech nel mese di aprile. Sarebbe una crescita molto significativa, ma quale sarà il verdetto della diretta Berrettini Gaston?