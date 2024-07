CALCIO OLIMPIADI PARIGI, I DRONI COSTANO IL POSTO ALLA CT

Calcio, Olimpiadi Parigi 2024: il Canada femminile è stato pesantemente sanzionato dopo che l’allenatrice Ben Priestman era stata sorpresa spiare gli avversari della Nuova Zelanda con un drone, una pratica reputata antisportiva.

Era iniziata nel migliore dei modi la rassegna olimpica per il Canada femminile, capace di superare 2-1 la Nuova Zelanda. Eppure le canadesi sono passate da avere 3 punti ad averne -3, questo poiché la FIFA ha deciso di usare il pugno duro.

Sei punti di penalizzazione e una squalifica per un anno alla CT Priestman e ai dirigenti Joseph Lombardi e Jasmine Mander. Come se non bastasse, è stata inflitta anche una multa economica di 175.720 sterline per la Canadian Soccer Association, la FIGC canadese per intenderci.

Calcio, Olimpiadi Parigi 2024. Dopo il gol annullato al Var dopo due nella sfida tra Argentina e Marocco, anche il calcio femminile ha la sua storia incredibile da raccontare: gli allenamenti degli avversari spiati col drone sono costano sei punti di penalizzazione.

La nota della FIFA è molto severa nei confronti del Canada: “Ogni funzionario è stato ritenuto responsabile di comportamento scorretto e di violazione dei principi del fair play”, un atto ancora più grave considerando che è stato compiuti alle Olimpiadi.

La Nazionale non è stata però squalificata, anche per le stesse atlete non hanno alcuna colpa sebbene per loro adesso la strada si mette inevitabilmente in salita. Serviranno infatti due vittorie contro Francia e Colombia per qualificarsi o da seconda o per rientrare nelle migliori terze.