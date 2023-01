CALCIOMERCATO ASCOLI NEWS/ Proia in arrivo con Buchel in uscita, Bidaoui ha richieste

Calciomercato Ascoli news, possibile scambio con la SPAL per Proia

La Serie B sta finalmente ripartendo in questo sabato di calciomercato ed in casa Ascoli i dirigenti valutano quali manovre effettuare per sistemare l’organico. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Bucchi ha spiegato: “Quando si gioca col mercato aperto è complicato, speriamo termini presto. Colgo l’occasione per ringraziare Salvi, ragazzo straordinario, non posso che parlarne bene, è capitata l’occasione giusta per lui e mi sembrava giusto assecondare il suo desiderio.”

DIRETTA/ Ternana Ascoli (risultato 0-0) video streaming tv: spreca Partipilo!

All’orizzonte si profila poi uno scambio con la SPAL per avere Federico Proia, ieri non impiegato da De Rossi, cedendo Marcel Buchel agli estensi. Al riguardo il tecnico Bucchi ha spiegato: “Buchel in uscita? Marcel è un ragazzo per me importante e straordinario, non a caso era stato deciso di farlo capitano; a ottobre si è fatto male, ha fatto fatica a rientrare, intanto noi abbiamo trovato un po’ di equilibri. E’ stato molto chiaro al ritorno dalle vacanze, voleva un altro posto da cui ripartire e ricominciare, cercheremo di assecondare le sue volontà. Proveremo a portare all’Ascoli giocatori che vogliano venire fortemente qui, abbiamo le idee molto chiare, stiamo lavorando per il presente e il futuro”.

Diretta/ Ascoli Reggina (risultato finale 0-1): gli amaranto agganciano il Frosinone

Calciomercato Ascoli news, parla l’agente di Bidaoui

Un altro calciatore che potrebbe lasciare l’Ascoli in questa finestra invernale di calciomercato è Soufiane Bidaoui, sotto contratto fino al 30 giugno del 2024 e quindi al termine della prossima stagione. Come dichiarato nell’intervista concessa a Tuttomercatoweb.com, il suo procuratore Stefano Lombardi non ha comunque dato per certa la partenza dell’assistito spiegando: “Bidaoui? Ha un po’ di richieste. Parleremo con l’Ascoli. La SPAL è interessata, come altre squadre. Non escludo neppure che possa rimanere”.

Diretta/ Cosenza Ascoli (risultato finale 1-3): la chiude Collocolo nel recupero!

Calciomercato Ascoli news, le parole del presidente Neri

L’Ascoli punta in alto e per migliorare il decimo posto sin qui raggiunto in classifica potrebbe operare qualcosa in fase di calciomercato. Intervistato da TuttoB.com, il presidente dei marchigiani Carlo Neri ha però dichiarato: “Il mercato invernale è difficile per tutti, la classifica e il valore intrinseco della squadra non suggeriscono stravolgimenti, soprattutto nella rosa difensiva, quindi non vogliamo cambiare tanto per farlo. Fermo restando che esistono spazi per migliorare e, compatibilmente con l’andamento del mercato, li coglieremo. Bucchi? Il prolungamento del mister non è solamente un riconoscimento all’uomo e al grande professionista, ma risponde anche all’esigenza di avere uno staff tecnico concentrato sull’apertura di un ciclo che abbia tutti i presupposti per essere ricordato negli anni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA