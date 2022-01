CALCIOMERCATO ATALANTA/ Attesa per Boga, Newcastle interessato a Gosens

L’Atalanta sta lavorando per sistemare l’organico da mettere a disposizione di mister Gasperini in vista della seconda parte della stagione durante questa sessione di calciomercato invernale. I bergamaschi si sono infatti aggiudicati Jeremie Boga dal Sassuolo ad inizio mese così da poter migliorare il proprio reparto offensivo, rimasto inoltre momentaneamente privo dell’infortunato Duvan Zapata, anche se l’annuncio vero è proprio non è ancora arrivato.

Stando alle indiscrezioni più recenti non sarebbe del tutto chiaro il vero motivo della mancata ufficialità del trasferimento di Boga e le ragioni potrebbero essere due: da un lato l’Atalanta potrebbe aspettare la fine dell’avventura in Coppa d’Africa del calciatore e dall’altra potrebbe non essere stata del tutto definita l’operazione a livello economico se si pensa alle commissioni da versare agli agenti coinvolti nella trattativa.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

Oltre a pensare ad eventuali rinforzi in entrata e a lasciar partire i giocatori che non rientrano nei piani di allenatore e società, in casa Atalanta bisogna prestare anche attenzione agli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto emerso in queste frenetiche ore di trattative infatti Robin Gosens sarebbe finito nel mirino del Newcastle, società dall’ampia disponibilità economica dopo il cambio di proprietà avvenuto recentemente. L’olandese è in scadenza di contratto nel giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, ed i bianconeri vorrebbero battere sul tempo anticipando la concorrenza dell’Inter.

