DIRETTA ATALANTA REAL MADRID: I TESTA A TESTA

La diretta Atalanta Real Madrid negli ultimi anni sta diventando quasi un classico, anche se in verità fino a questo momento i ricordi sono amari per la Dea, che contro i Blancos ha raccolto tre sconfitte in altrettante partite. Le prime due furono negli ottavi di finale della Champions League 2020-2021, quando l’Atalanta da seconda del girone fu abbinata al Real Madrid: incrocio non molto fortunato per i nerazzurri orobici, sconfitti per 0-1 già nella partita d’andata di mercoledì 24 febbraio 2021 a Bergamo prima di uscire sconfitti per 3-1 anche dalla trasferta di Madrid tre settimane più tardi, per la precisione martedì 16 marzo 2021.

Il ricordo è evidentemente ancora più vicino per la Supercoppa Europea giocata il 14 agosto scorso tra il Real Madrid in qualità di detentore della Champions League e l’Atalanta che ha vinto l’ultima Europa League: fu un successo per 2-0 degli spagnoli, decretato dai gol di Federico Valverde al 59’ minuto di gioco e poi di Kylian Mbappé al 68’, per chiudere una partita nella quale comunque l’Atalanta aveva fatto bella figura. Questa sarà la volta buona per spezzare il tabù? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA ATALANTA REAL MADRID IN TV E IN STREAMING VIDEO

La diretta Atalanta Real Madrid sarà visibile su Sky, l’emittente che per quest’anno detiene i diritti della Champions League, sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport 253, oltre che su Sky go e NOW TV in streaming su PC, telefono e tablet.

ATALANTA REAL MADRID, OBBLIGATORIO VINCERE

In una riedizione della scorsa finale di Supercoppa UEFA Atalanta e Real Madrid si riaffrontano oggi alle 21.00. La scorsa sfida fra la vincitrice della Champions League e la vincitrice dell’Europa League era terminata 2-0 a favore degli uomini di Carlo Ancelotti, con reti di Federico Valverde e Kylian Mbappè. Ma oggi la situazione è radicalmente cambiata.

L’Atalanta è una delle squadre più in forma d’Europa; reduce da ben nove vittorie consecutive, la Dea non perde dalla sfida di campionato del 24 settembre contro il Como, ed è ora prima da sola al comando della Serie A. I nerazzurri sono anche imbattuti in questa Champions League, con tre vittorie e due pareggi, e puntano dritti alle prime otto posizioni. Tuttavia gli uomini di Gasperini non hanno mai battuto i blancos in nessuno dei tre tentativi. Per il Real è obbligatorio vincere, infatti la squadra di Ancelotti ha fin’ora totalizzato appena 6 punti in questa Champions League, e naviga in acqua agitate a cavallo fra la zona playoff e la zona eliminazione. Se i madrileni vogliono piazzarsi bene in questa prima fase devono assolutamente battere Atalanta, Salisburgo e Brest.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA REAL MADRID

Pochi cambi di formazione in vista delle diretta Atalanta Real Madrid. Fra le file della Dea Kossounou dopo la buona prova contro il Milan sembra aver meritato il posto da titolare, sicuro assenti i lungodegenti Cuadrado e Scamacca, in dubbio Zappacosta.

Ancelotti dovrà invece fare a meno dei soliti Alaba, Carvajal, Militao, Mendy e Camavinga, in dubbio Bellingham vittima di un fastidio al flessore durante la sfida con il Girona, mentre Vinicius dovrebbe finire in panchina.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Fran Garcia, Rudiger, Raul Asencio, Valverde; Ceballos, Tchouameni, Modric; Mbappé, Brahim Diaz, Arda Guler.

SCOMMESSE ATALANTA REAL MADRID, LE QUOTE

Per i bookmakers favorita, anche se di poco, la squadra ospite. Il Real Madrid è infatti dato a circa 2.50 contro il 2.70 della Dea. Il pareggio sarebbe l’opzione meno probabile, con quote che oscillano fra 3.50 e 3.60.