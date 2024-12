VIDEO ATALANTA REAL MADRID (2-3), GOL E HIGHLIGHTS

Tanto rammarico nel video Atalanta Real Madrid con le due squadre che hanno dato vita ad una partita molto godibile e ricca di occasioni da ambo le parti. L’inizio è stato subito accesissimo con i blancos che sono riusciti a portarsi in vantaggio dopo soli dieci minuti con un super gol di Mbappé che è riuscito a scappare a De Roon con un grande controllo di mancino prima di liberare un diagonale con il destro che ha battuto Carnesecchi. Il vantaggio del Real Madrid trova immediata risposta da parte dell’Atalanta che ci prova al 18′ con Lookman che scappa sulla sinistra e riesce a servire De Ketelaere che calcia a botta sicura da centro area ma trova il salvataggio sulla linea di Rudiger. Il primo tempo trova un grande colpo di scena intorno al 35′ quando Mbappé è costretto al cambio per infortunio e la partita perde il suo più brillante protagonista. Il colpo psicologico lo paga il Madrid che concede il pareggio dell’Atalanta nell’ultima azione del primo tempo. Pasalic e Kolasinac combinano centralmente e il bosniaco riesce ad entrare in area di rigore dove viene steso da Tchouameni che manda dal dischetto la Dea. Il rigore lo calcia De Ketelaere che spiazza Courtois e mette il pallone all’incrocio dando fiducia alla sua squadra.

Con questi presupposti sembra che il secondo tempo possa regalarci una grande prestazione dell’Atalanta ma la realtà parla di altro. Il Real Madrid, infatti, è bravo e fortunato a trovare due reti nel giro di tre minuti grazie a Vinicius. Al 56′ è fortunato il brasiliano che raccoglie un rimpallo tra Ederson e De Roon per lanciarsi verso la porta e superare Carnesecchi. Al 59′, invece, Vinicius si inventa un lancio dalla sua trequarti di campo e pesca Bellingham in area di rigore avversaria. L’inglese gestisce il pallone e superare De Roon in dribbling prima di calciare con il mancino e fare 1 a 3. La risposta dell’Atalanta non tarda ad arrivare ma non riesce a cambiare più di tanto il match. Lookman raccoglie un assist di Samardzic e calcia di destro beffano Courtois con un tiro forte dalla sinistra e accorciando le distanza. Da qui, Gasperini manda in campo anche Retegui e Zaniolo ma il Real Madrid si difende bene e concede solo un’occasione all’ex Genoa che non riesce a girare in porta da pochi passi e lascia il risultato finale del video Atalanta Real Madrid sul 2 a 3.

VIDEO ATALANTA REAL MADRID (2-3): GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS