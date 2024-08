CALCIOMERCATO ATALANTA, TEUN KOOPMEINERS SALTA L’AMICHEVOLE PRESENTANDO UN CERTIFICATO MEDICO

Passano i giorni ma continua la telenovela Koopmeiners che sta tenendo con il fiato sospeso un calciomercato Atalanta che sta acquistando calciatore per necessità e, a breve, potrebbe dover trovare anche il sostituto del numero 7 olandese. Le parole di Gian Piero Gasperini arrivate nei giorni scorsi hanno disegnato un scenario chiaro con Koopmeiners che ha un accordo di massima con la Juventus e vorrebbe lasciare Bergamo il prima possibile per iniziare la preparazione con la nuova squadra. Il problema nasce dalle richieste dell’Atalanta che non cede l’olandese per meno di 60 milioni di euro e questo ha fatto spazientire lo stesso Koopmeiners che aveva già annunciato di voler andar via durante la scorsa stagione. Adesso la Dea giocherà la Supercoppa Europea contro il Real Madrid e dovrà fare a meno di Koopmeiners così come ha già fatto nell’amichevole di ieri persa 3 a 0 contro il St. Pauli dove lo stesso olandese era assente dopo aver presentato un certificato medico.

CALCIOMERCATO ATALANTA, O’ RILEY PER IL POST KOOPMEINERS MA IL BRIGHTON FA SUL SERIO

Il calciomercato Atalanta, però, rimane vigile e aspetta la soluzione della vicenda Koopmeiners che potrebbe portare una grande quantità di denaro all’interno delle casse societarie. La stessa società bergamasca non si è fatta cogliere impreparata da Koopmeiners perché, da mesi, è alla ricerca di un sostituto e lo ha individuato nel danese Matt O’ Riley di proprietà del Celtic e perfetto sostituto dell’attuale numero 7. La trattativa per O’ Riley, però, non è praticamente ancora iniziata ed è ancora in fase embrionale con i bergamaschi che hanno solo chiesto informazioni al Celtic sulla fattibilità dell’operazione ma non hanno ancora fatto una vera offerta. Su O’ Riley ci ha messo gli occhi anche il Brighton che ha approfondito il discorso con il Celtic negli ultimi giorni e potrebbe provare l’affondo in tempi brevi per chiudere la trattativa.