CALCIOMERCATO ATALANTA/ La Juventus ha chiesto informazioni per Muriel

L’Atalanta si sta muovendo molto e bene in questa finestra di calciomercato invernale essendosi ad esempio aggiudicata Jeremie Boga dal Sassuolo ad inizio sessione. Le indiscrezioni più recenti riportate dalla redazione di calciomercato.it svelano però che si registra sempre la presenza di altri club attenti alle situazioni dei vari calciatori della rosa nerazzurra ed in questo senso si colloca l’interesse espresso dalla Juventus nei confronti di Luis Muriel.

Il colombiano è un elemento fondamentale dell’organico di mister Gasperini che però gli ha sempre preferito in generale Duvan Zapata ed ora l’arrivo di Boga potrebbe confinarlo ulteriormente in panchina. Stando ai rumors i bianconeri, bisognosi di un attaccante in gradi di segnare parecchi gol, avrebbero chiesto quindi informazioni ai lombardi sul possibile acquisto del colombiano, ricevendo tuttavia una risposta negativa.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MOSSE DEI BERGAMASCHI

In questo calciomercato di gennaio l’Atalanta non dovrebbe dunque perdere elementi importanti come Luis Muriel, cercato dalla Juventus. L’operazione sarebbe infatti frenata dalla volontà dei bergamaschi di avere già in mano un sostituto per l’ex blucerchiato nell’eventualità in cui dovesse partire ed in più si tratterebbe di un’uscita a titolo definitivo. La Vecchia Signora dal canto suo è in cerca di un centravanti in prestito, ragionando quindi su altri profili.

