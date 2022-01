CALCIOMERCATO ATALANTA/ Miranchuk con Piccoli al Genoa, i dettagli

La sessione di calciomercato invernale terminerà ufficialmente tra una decina di giorni ma l’Atalanta sembra essere una delle società al centro di diverse voci di mercato. I nerazzurri sono infatti impegnati a respingere gli assalti del Newcastle nei confronti dei suoi campioni ed allo stesso tempo sta anche provando a completare un paio di cessioni così da sfoltire l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per il prosieguo della stagione.

I bergamaschi potrebbero dunque lasciar partire alcuni elementi destinati a non trovare spazio in campo da qui a giugno in maniera analoga a quanto accaduto fino a questo momento dell’annata calcistica e nell’elenco di questi potenziali candidati a salutare Bergamo c’è senza dubbio il nomer di Aleksej Miranchuk, ventiseienne legato all’Atalanta fino al giugno del 2024 e per il quale si ipotizzava la rescissione del contratto se non fosse stata trovata l’intesa con il Khimki. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, per il russo Miranchuk si stanno aprendo le porte del Genoa che lo abbraccerebbe con la formula del prestito fino all’estate.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

Le manovre di calciomercato attuate dall’Atalanta in questi giorni di trattative potrebbero portare al Genoa non soltanto Miranchuk. Secondo i rumors infatti anche Roberto Piccoli dovrebbe trasferirsi nel capoluogo ligure per vestire la maglia dei rossoblu a titolo temporaneo sebbene non sia al momento ancora del tutto chiaro se i Grifoni e la Dea decideranno di inserire o meno una clausola riguardante il diritto di riscatto.

