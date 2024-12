DIRETTA CAGLIARI ATALANTA, GASPERINI NE VUOLE VINCERE UN’ALTRA

Il sabato della sedicesima giornata di Serie A si apre a Cagliari alle 15,00 con la diretta Cagliari Atalanta in campo il 14 dicembre 2024. La sfida metterà di fronte due realtà dagli obiettivi opposti ma con la giusta voglia di portare a casa i tre punti. Il Cagliari di Nicola arriva da una sconfitta in casa della Fiorentina per 1 a 0 che ha interrotto una striscia di imbattibilità che durava da tre partite. Inarrestabile, invece, l’Atalanta di Gasperini che ha superato il Milan nell’ultima giornata e non conosce sconfitta in campionato da fine settembre.

DOVE VEDERE CAGLIARI ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per vedere la diretta Cagliari Atalanta sarà necessario essere abbonati a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva. Per non perdervi lo svolgimento di questa partita, inoltre, potrete seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le azioni migliori con aggiornamenti costanti.

CAGLIARI ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni. Il Cagliari di Nicola riproporrà il suo classico 4-2-3-1 con Zappa, Mina, Luperto e Augello a difendere la porta di Sherri. Marin e Makoumbou saranno i due mediani mentre Viola agirà da trequartista puro con Luvumbo e Zortea sulle fasce e alle spalle di Piccoli.

Nell’Atalanta di Gasperini, invece, torna titolare Retegui che riprenderà il suo posto al centro dell’attacco sostenuto da Lookman e Samardzic che dovrebbe far riposare De Ketelaere. Sulle fasce ci sarà di nuovo spazio per Zappacosta e Bellanova mentre in mediana agiranno Ederson e De Roon. Confermata la difesa a tre con Hien perno centrale e Kossounou con Kolasinac a completare la linea davanti a Carnesecchi.

CAGLIARI ATALANTA, LE QUOTE

Secondo le quote di Bet365, la diretta Cagliari Atalanta vede i bergamaschi con un ampio favore del pronostico. Il 2 per gli ospiti, infatti, è quotato a 1,60 contro l’1 per i sardi a 5,25 e il pareggio X che si ferma a 4,20.