CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Anche il Newcaslte su Muriel, ufficiale Cissé al Pisa

Calciomercato Atalanta news, Muriel nel mirino di Juventus e Newcastle

In questa sessione di calciomercato estivo l’Atalanta deve guardarsi bene le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni proprio come era accaduto a gennaio, quando Duvan Zapata sembrava in procinto di partire. Su di lui si registrava il forte interesse degli inglesi del Newcastle che, secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, vorrebbe ora mettere le mani su un altro calciatore della Dea, ovvero Luis Muriel.

Calciomercato Atalanta news/ Ufficiale Lookman, Juve su Muriel e Freuler va al Forest

Stando alle indiscrezioni, i britannici potrebbero prendere contatto con i dirigenti della società bergamasca già nella giornata odierna ma se vorranno aggiudicarselo dovranno fare i conti con la concorrenza della Juventus. Valutato 15 milioni di euro e con il contratto in scadenza nel giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare ufficialmente, il colombiano Muriel sarebbe uno degli indiziati dalla Vecchia Signora come possibile alternativa a Dusan Vlahovic per affrontare al meglio tutti gli impegni durante l’annata calcistica.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Miranchuk bloccato da Pinamonti, Lammers in partenza

Calciomercato Atalanta news, ufficiale il passaggio di Cissé al Pisa

L’Atalanta è una delle società più attente ai giovani di talento ed in questa finestra estiva di calciomercato ha completato la cessione in prestito di Moustapha Cissé al Pisa. Nella nota ufficiale dei bergamaschi si può leggere: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Pisa il calciatore Moustapha Cisse a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione. In bocca al lupo Moustapha!”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Miranchuk al Torino, duello con la Lazio per Parisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA