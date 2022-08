CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Anche Malinovskyi verso il Nottingham Forest

Calciomercato Atalanta news, Malinovskyi con Freuler in Premier League

In casa Atalanta proseguono i movimenti in entrata e in uscita in questi frenetici giorni di calciomercato estivo per sistemare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini in attesa dell’esordio in campionato previsto per quest’oggi. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore i bergamaschi potrebbero cedere anche Ruslan Malinovskyi al Nottingham Forest, club storico del calcio inglese e neo promosso in Premier League che si è già aggiudicata Remo Freuler.

Come rivelato da Tuttomercatoweb.com, i britannici offrirebbero 15 milioni di euro bonus compresi per il cartellino del trequartista ucraino classe 1993. Su Instagram la moglie Roksana ha postato una storia in cui si poteva leggere: “Ragazzi i vostri messaggi mi spezzano il cuore. Questo è inaspettato per noi come è per voi. Ma nulla è stato deciso e non dipende da noi per favore sii paziente. Non posso tacere solo perché siete preoccupati e non voglio questo. Dovete sapere l’unica cosa: non vi lascio mai. Bergamo è la nostra casa. Però la vita di calcio è troppo difficile. Non sai mai cosa aspettarti. Vi vogliamo bene! R&R.”

L’Atalanta deve spesso guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni e questa finestra estiva di calciomercato non fa eccezione. Nelle scorse settimane si è infatti parlato in più di un’occasione dell’interesse della Juventus nei confronti di Luis Muriel, valutato 15 milioni di euro e individuato come vice-Vlahovic, tanto che i bianconeri avrebbero addirittura proposto uno scambio con Moise Kean, in uscita per problemi disciplinari dalla Vecchia Signora, ai nerazzurri. I dirigenti della Dea hanno respinto al mittente quest’offerta con l’intenzione di puntare ancora a lungo su Muriel.

