CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Beukema per la difesa, Malinovskyi: “Gasp mi diceva…”

Calciomercato Atalanta news, Malinovskyi si presenta al Marsiglia

L’Atalanta sta valutando diversi profili in questi giorni di calciomercato invernale ma intanto ha completato un’operazione in uscita lasciando partire Ruslan Malinovskyi in direzione Olympique Marsiglia. Come riporta Sport Mediaset, lo stesso attaccante ucraino, in occasione della conferenza stampa di presentazione col suo nuovo club, è tornato sull’esperienza in nerazzurro criticando il tecnico Gian Piero Gasperini, con cui si era scontrato nel recente passato, dichiarando: “Per me e la mia carriera si tratta di un grande passo in avanti. Di goal dalla distanza ne ho fatti tanti, ma Gasperini mi diceva di non tirare troppo in porta perché segnavo una o due volte ogni cento tiri: io però ne ho fatti molti di più. Marsiglia è una grande città, con una grande storia di calcio”.

Il ventinovenne ha poi proseguito aggiungendo: “È il più grande club francese e ha grandi tifosi. Sono qui per aiutare la società a raggiungere gli obiettivi. Conoscevo già la squadra perché in passato aveva affrontato club ucraini. Aveva grandi giocatori, come Ribéry e Drogba. Nella rosa attuale conosco Pau Lopez, Veretout e Ünder perché hanno giocato in Italia. Ho giocato contro Gigot in Belgio. In Nazionale ho giocato a centrocampo, in Italia da trequartista. Posso giocare ovunque, dipende dall’allenatore, dalla squadra, da come pressi. Mi piace giocare in attacco. Conosco bene l’allenatore perché ha lavorato in Italia. Ho parlato con lui, mi piace il calcio dinamico, che destabilizza l’avversario. È un calcio che amo. L’offerta del Marsiglia era la più concreta, sapevo che avrei accettato. Non avevo dubbi. C’erano anche proposte dall’Inghilterra ma non erano concrete. Dovevo arrivare qui già ad agosto, ho visto tutte le partite dell’OM e seguito la squadra.”

Calciomercato Atalanta news, Beukema dall’Olanda per la difesa

I dirigenti dell’Atalanta sono sempre attenti ai talenti del panorama internazionale e questa sessione invernale di calciomercato non fa eccezione come dimostrato dall’interesse espresso nei confronti di Sam Beukema. Ventiquattrenne sotto contratto con l’AZ Alkmaar fino al 30 giugno del 2026, l’olandese sarebbe stato individuato per potenziare il reparto arretrato nerazzurro. Il classe 1998 con i biancorossoneri in questa stagione ha sin qui collezionato 28 presenze complessive tra campionato e coppe varie, impreziosite pure da un gol.

