CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Caccia a Pinamonti e Ilicic rimane in bilico

Calciomercato Atalanta news, caccia ad Andrea Pinamonti

L’Atalanta ha appena cominciato il ritiro estivo precampionato ma intanto i dirigenti sono al lavoro tra cessioni e nuovi acquisti in questi frenetici giorni di calciomercato. Nello specifico, i bergamaschi avrebbero individuato in Andrea Pinamonti il possibile rinforzo per il reparto avanzato, specialmente dopo aver ceduto Matteo Pessina al Monza, altra squadra che sembrava essere interessata all’attaccante. Grazie al denaro ottenuto dalla partenza del centrocampista, i nerazzurri potranno investire sul mercato.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ederson in arrivo, al lavoro per Pinamonti

Sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2024, Pinamonti è reduce dall’avventura in prestito vissuta lo scorso anno con la maglia dell’Empoli, società in cui ha collezionato ben 13 reti e due assist vincenti per i compagni in 37 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, i milanesi chiederebbero non meno di 20 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire mentre per ora l’Atalanta non si sarebbe spinta oltre i 15 milioni.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Stallo per Ederson, Gasperini: "Ero pronto a lasciare"

Calciomercato Atalanta news, Ilicic rimane in bilico

Chi non è ancora sicuro del suo futuro all’Atalanta per questa finestra di calciomercato è Josip Ilicic. Lo sloveno era presente ieri all’inizio del ritiro con gli altri suoi compagni ma ha un contratto in scadenza nel giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, e bisogna ancora valutare le sue condizioni psico-fisiche dopo i tanti problemi avuti l’anno passato. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna potrebbe dover guardare altrove per cercare un calciatore con le carattaristiche del trentaquattrenne non potendo nemmeno garantirgli lo stipendio da 1,8 milioni di euro attualmente percepito a Bergamo.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Gollini cercato da due club, Sutalo torna in Croazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA