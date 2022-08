CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ecco l’offerta per Vranckx, ufficiale Rasmus Højlund

Calciomercato Atalanta news, offerta per Vranckx che piace pure al Milan

La dirigenza dell’Atalanta continua a lavorare sul calciomercato estivo per sistemare l’organico a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini. Nelle idee dei nerazzurri ci sarebbe quella di completare il centrocampo con l’innesto di un altro elemento ed il nome caldo in questo senso pare essere quello di Aster Vranckx, sotto contratto con il Wolfsburg fino al giugno del 2025 e da qualche giorno anche nel mirino del Milan.

A differenza dei rossoneri però i bergamaschi dovrebbero essere in vantaggio nella corsa al diciannovenne belga per il quale, come svelato da calciomercato.com, sarebbe già stata presentata un’offerta ufficiale ai tedeschi. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato Atalanta news, ufficiale Rasmus Højlund dallo Sturm Graz

Intanto l’Atalanta ha reso ufficiale l’arrivo di Rasmus Hojlund dallo Sturm Graz in questo finale di calciomercato come si legge nella nota pubblicata sul sito del club: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dallo Sturm Graz del calciatore Rasmus Højlund. … Nella Bundesliga austriaca impressiona per la doppietta all’esordio contro il WSG Tirol e i quattro gol segnati nelle prime tre partite giocate. In poco più di tre mesi realizza sei gol in tredici gare. Parte forte anche in questa stagione con tre gol e due assist nelle prime cinque giornate: sua la doppietta che alla fine di luglio consente allo Sturm Graz di battere 2-1 il Red Bull Salisburgo. Lo scorso 9 agosto segna anche nel ritorno del 3° turno di qualificazione all’UEFA Champions League il gol che manda ai supplementari la partita con la Dinamo Kiev. Da febbraio ad agosto chiude la sua esperienza in Austria con 12 gol e 4 assist in 21 partite tra campionato e coppe. … Benvenuto Rasmus!”

